Гороскоп Таро на месяц: Близнецам стоит не ввязываться в приключения, а Водолеям улыбнется удача

У некоторых месяц выдастся очень одиноким

Декабрь — месяц подведения итогов и подготовки к Новому году, когда все погрязают в вечной суматохе и заботах. Но они будут не так сильно в тягость, если заранее знать, чего ждать.

"Телеграф" составил прогноз Таро, что ждет каждый знак Зодиака в декабре.

Овен — перевернутая Смерть

Это карта застоя, апатии и болезненной инертности. Возможно, Вы близки к завершению какого-то важного дела, но финал пока не наступит.

Телец — перевернутый Туз кубков

В этом месяце блага и судьбоносные встречи в лучшем случае будут отсрочены, или вовсе не наступят. Это карта упущенных возможностей, ненастоящей любви и измен. В декабре Вас может потянуть на вредные привычки и депрессивное настроение. Крепитесь, это всё временно.

Близнецы — Король жезлов

Эта карта — хорошее предзнаменование для честных, добросовестных и добрых людей. Возможно, именно в этом месяце Вам улыбнется удача, подвернется полезное знакомство или приятный сюрприз. Но от приключений лучше воздержаться.

Рак — Королева мечей

Это гордая, умная, саркастичная, амбициозная королева, но при этом очень одинокая. Не сдерживайтесь, в рабочих вопросах и начинаниях Вам очень повезет в этом месяце, чего нельзя сказать о делах любовных.

Лев — Паж жезлов

В ближайшее время Вы на подъеме, впереди может случиться что-то неожиданное и приятное, — это может быть выгодное предложение, приятное знакомство с молодым представителем огненной стихии, или полноценная авантюра.

Дева — перевернутые Восьмерка чаш

Этот месяц Ваш, ибо эта карта предсказывает, что впереди Вас ждет радость, счастье и праздники. Более полный прогноз для Дев на декабрь читайте по ссылке.

Весы — перевернутая Шестерка жезлов

В течение месяца Вы можете попасть под удар судьбы, цели отсрочатся, а что-то важное может просто ускользнуть сквозь пальцы.

Скорпион — Звезда

Это карта надежд и мечт, развивайтесь, стремитесь к цели и медитируйте, и все обязательно получится.

Стрелец — Девятка пентаклей

В декабре Вас может поджидать успех в делах, но дары судьбы не осчастливят Вас. Хотя Вам может хотеться уединения, не замыкайтесь, будьте открыты и попросите совета женщины постарше, он Вам поможет.

Козерог — Шестерка пентаклей

В финансовых вопросах удача в этом месяце будет на Вашей стороне, но не скупитесь на помощь ближнему, доброта и щедрость вернутся к Вам.

Водолей — Мир

В декабре Вас ждет радость и умиротворение. Вы с удовольствием будете как работать, так и отдыхать, пребывая в гармонии с собой. Действуйте, удача на Вашей стороне.

Рыбы — перевернутая Пятерка мечей

Это недобрая карта, обещающая неприятности, печаль, горе и даже возможные похороны. Однако она не уточняет, проблемы будут для самих Рыб или же Вы нанесете их кому-то другому сами.

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