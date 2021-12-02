Этот знак Зодиака карты Таро предупреждают об апатии и возможной порче в декабре 2021

Овен может чувствовать себя так, будто бы его сглазили

Очень многим в декабре 2021 года будет нелегко, но одному знаку Зодиака предстоит встретиться с особенной прострацией, а может быть даже и порчей.

Как говорит прогноз "Телеграфа" на декабрь, таким знаком станет Овен.

Овну выпала карта перевернутая Смерть

На этой карте изображен всадник на коне, который движется по полю, и все падают перед ним. Он не вооружен, а несет цветочное знамя жизни, пока на горизонте светит знаменующее бессмертие Солнце.

Это карта застоя и мучительной апатии

В обычном положении карта говорит о неком перерождении, однако в нашем случае она выпала перевернутой, что прогнозирует застой, апатию, болезненное бездействие.

Возможно, Вы близки к завершению большого дела, но никак не можете его завершить. Может быть, на самом деле это Вам не нужно, и Вы специально подсознательно отходите от этого.

Ваша вера и надежда в декабре будут напрасными как в любви, так и в делах, из-за чего Вы можете почувствовать, будто бы Вас сглазили или наслали порчу.

В декабре Вам стоит смириться с положением дел и ждать света в конце тоннеля — а он обязательно наступит. Но для этого придется таки встать на путь перемен и дать свершиться тому, что должно. Чем сильнее Вы будете держаться за ненужное и старое, тем дольше и болезненнее будет выход из кризиса.

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