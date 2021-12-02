Блеск и мерцание: тренды новогоднего маникюра 2021-2022

Станьте звездой новогодней вечеринки при помощи сияющего маникюра.

Маникюр — очень важная составляющая любого праздничного образа. Он может стать вашей фишкой, привлекающей всеобщее внимание, а может наоборот испортить весь лук.

Поскольку до Нового года осталось уже меньше месяца — самое время задуматься о том, каким будет ваш маникюр на праздничной вечеринке. Стилисты издания ELLE назвали главные тренды новогоднего маникюра, которые сделают вас королевой праздничного вечера.

Шика-блеска дай!

Блеск, сияние, мерцание, металлические переливы — все это будет в тренде в этом году. Когда еще как не в новогодние праздники можно посиять подобно новогодней елочке? Конечно, тут тоже важно не переборщить. Большой популярностью у клиенток маникюра будут пользоваться аккуратные блестящие акценты. Используйте для этого глиттер, металлический цвет, блесточки поверх прозрачного маникюра — все идеи хороши.

Рисунки в новогодней стилистике

Шапки Санты, елочки, эльфы и снежинки — все это также будет в тренде в период новогодних праздников. Дайте волю своей фантазии — и смело рисуйте на ногтях оленя, если давно этого хотели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему все сходят с ума от нового тренда — японского маникюра.