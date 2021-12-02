Укр

28-летняя невеста неожиданно умерла в день свадьбы

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Ханнату Яхайя не дожила до торжества Новость обновлена 02 декабря 2021, 16:59
Ханнату Яхайя не дожила до торжества

Причиной смерти могла стать язва желудка.

В Нигерии молодая невеста потеряла сознание и внезапно умерла прямо в день свадьбы.

Об этом сообщает BBC News Pidgin.

По информации издания, трагедия произошла еще 27-го ноября. Как рассказал жених 28-летней Ханнату Яхайя Исак Юсуф, в день ее смерти они созванивались и обсуждали ее приезд и еду, которую нужно купить к празднику. Однако вскоре Исаку позвонили родственники девушки и сообщили, что она скончалась.

По словам брата невесты, Яхайя внезапно упала в обморок перед поездкой к жениху. Девушку срочно отвезли в больницу, но к сожалению, вечером она умерла. Позднее стало известно, что Яхайя жаловалась на боли в животе за несколько недель до свадьбы. Врачи считают, что у девушки могла открыться язва желудка.

Жених девушки после произошедшего отметил, что у них были очень крепкие отношения с покойной Ханнату, и он надеется на очень светлое будущее вместе с ней на том свете.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Египте невеста умерла от сердечного приступа спустя всего полчаса после свадьбы. Девушка скончалась на руках у жениха.

Теги:
#Свадьба #Невеста #Смерть
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