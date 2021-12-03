Одному знаку Зодиака карты Таро обещают триумф и процветание до конца года

Мелкие проблемы могут возникать, но они не доставят много хлопот

Хотя для очень многих последний месяц 2021 года выдастся непростым, некоторым все же очень повезет добиться своих целей и почувствовать настоящую радость и удовлетворение.

Как говорит прогноз "Телеграфа" на декабрь, таким знаком станет Водолей.

Водолею выпала карта Мир

Это карта процветания и победы

На карте изображена танцовщица с двумя жезлами внутри огромного победного венка с полураскрытыми символами бесконечности, — она овладела всеми аспектами сознательного и подсознательного, достигла совершенства и готова к новому витку жизни.

Эта карта всегда символизирует триумф и процветание, а также равновесие, — одновременное приобретение могущества вместе с готовностью принять ответственность за него.

Вам предстоит самопознание и самовыражение, которое в итоге приведет к успеху и материальным благам. Возможно, впереди предстоит поездка или даже переезд.

Мелкие проблемы могут возникнуть в декабре, но они решатся и в целом не должны потревожить ощущение мира и покоя внутри Вас.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой знак Зодиака впадет в апатию и бессилие в декабре.