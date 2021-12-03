Новолуние в декабре совпадет с солнечным затмением: дата, что можно и нельзя делать
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В этот период время стоит уделить внимание здоровому питанию и отдыху.
Новолуние — это идеальное время, для того, чтобы планировать новые дела. И декабрь 2021 года как раз начнется с новолуния, что поможет правильно настроиться на месяц с самого его начала. Отметим, что декабрьское новолуние взяло пример с ноябрьского полнолуния и совместилось с затмением, только не лунным, а солнечным.
"Телеграф" рассказывает какие особенности у новолуния в декабре, и что можно и нельзя делать в это время.
Новолуние в декабре 2021: дата и время
Последнее в 2021 году новолуние пройдет 4 декабря в 09:45 по киевскому времени. Луна будет находиться под знаком Стрельца.
Особенности новолуния в декабре 2021
Главная особенность декабрьского новолуния состоит в том, что оно совпадает с полным солнечным затмением, которое закроет коридор затмений, начавшийся 19 ноября. Затмение пройдет в 9:34 утра по Киеву 4 декабря.
- Полное солнечное затмение — это редкое астрономическое явление, которое заключается в том, что Луна полностью закрывает Солнце от наблюдателя на Земле.
Новолунием заканчивается убывающая Луна, которая может вызвать упадок сил и потерю энергии. С этим всем нужно будет активно бороться, чтобы весь новый месяц прошел благополучно.
Что можно делать 4 декабря в новолуние
- Новолуние — это последний день в лунном месяце, когда можно избавиться от старых и ненужных вещей.
- Можно начать обучение новым навыкам и отправляться в путешествие.
- Также, хорошо будет подготовить и составить планы и идеи на будущее, которые можно начинать воплощать в жизнь на следующий день после новолуния.
- Новолуние подходящее время для преодоления страхов и комплексов.
- Помимо этого можно заниматься оздоровительными процедурами, направленными на обновление и очищение организма.
Что нельзя делать в новолуние
- Не желательно в этот день начинать новые проекты и менять место работы.
- Также стоит отказаться от грандиозных домашние дел.
- Совершение крупных денежных операций лучше перенести. Так же как и стрижку или косметологические операции.
- Не употребляйте горячительные напитки, жирную и вредную пищу.
Ранее "Телеграф" составлял календарь магнитных бурь на декабрь 2021 года, и рассказывал как уберечь свое здоровье от влияния всплесков на Солнце.
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