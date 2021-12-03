Укр

Новолуние в декабре совпадет с солнечным затмением: дата, что можно и нельзя делать

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Это новолуние станет последним в 2021 году.
Это новолуние станет последним в 2021 году.

В этот период время стоит уделить внимание здоровому питанию и отдыху.

Новолуние — это идеальное время, для того, чтобы планировать новые дела. И декабрь 2021 года как раз начнется с новолуния, что поможет правильно настроиться на месяц с самого его начала. Отметим, что декабрьское новолуние взяло пример с ноябрьского полнолуния и совместилось с затмением, только не лунным, а солнечным. 

"Телеграф" рассказывает какие особенности у новолуния в декабре, и что можно и нельзя делать в это время.

Новолуние в декабре 2021: дата и время

Последнее в 2021 году новолуние пройдет 4 декабря в 09:45 по киевскому времени. Луна будет находиться под знаком Стрельца. 

Особенности новолуния в декабре 2021

Главная особенность декабрьского новолуния состоит в том, что оно совпадает с полным солнечным затмением, которое закроет коридор затмений, начавшийся 19 ноября. Затмение пройдет в 9:34 утра по Киеву 4 декабря.

  • Полное солнечное затмение — это редкое астрономическое явление, которое заключается в том, что Луна полностью закрывает Солнце от наблюдателя на Земле.
Схема солнечного затмения
Схема солнечного затмения

Новолунием заканчивается убывающая Луна, которая может вызвать упадок сил и потерю энергии. С этим всем нужно будет активно бороться, чтобы весь новый месяц прошел благополучно. 

Что можно делать 4 декабря в новолуние

  • Новолуние — это последний день в лунном месяце, когда можно избавиться от старых и ненужных вещей. 
  • Можно начать обучение новым навыкам и отправляться в путешествие. 
  • Также, хорошо будет подготовить и составить планы и идеи на будущее, которые можно начинать воплощать в жизнь на следующий день после новолуния. 
  • Новолуние подходящее время для преодоления страхов и комплексов. 
  • Помимо этого можно заниматься оздоровительными процедурами, направленными на обновление и очищение организма.

Что нельзя делать в новолуние

  • Не желательно в этот день начинать новые проекты и менять место работы. 
  • Также стоит отказаться от грандиозных домашние дел. 
  • Совершение крупных денежных операций лучше перенести. Так же как и стрижку или косметологические операции.
  • Не употребляйте горячительные напитки, жирную и вредную пищу.

Ранее "Телеграф" составлял календарь магнитных бурь на декабрь 2021 года, и рассказывал как уберечь свое здоровье от влияния всплесков на Солнце.

Теги:
#Луна #Солнечное затмение #Новолуние #Декабрь #Полное солнечное затмение
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