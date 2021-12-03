Новолуние в декабре совпадет с солнечным затмением: дата, что можно и нельзя делать

В этот период время стоит уделить внимание здоровому питанию и отдыху.

Новолуние — это идеальное время, для того, чтобы планировать новые дела. И декабрь 2021 года как раз начнется с новолуния, что поможет правильно настроиться на месяц с самого его начала. Отметим, что декабрьское новолуние взяло пример с ноябрьского полнолуния и совместилось с затмением, только не лунным, а солнечным.

"Телеграф" рассказывает какие особенности у новолуния в декабре, и что можно и нельзя делать в это время.

Новолуние в декабре 2021: дата и время

Последнее в 2021 году новолуние пройдет 4 декабря в 09:45 по киевскому времени. Луна будет находиться под знаком Стрельца.

Особенности новолуния в декабре 2021

Главная особенность декабрьского новолуния состоит в том, что оно совпадает с полным солнечным затмением, которое закроет коридор затмений, начавшийся 19 ноября. Затмение пройдет в 9:34 утра по Киеву 4 декабря.

Полное солнечное затмение — это редкое астрономическое явление, которое заключается в том, что Луна полностью закрывает Солнце от наблюдателя на Земле.

Схема солнечного затмения

Новолунием заканчивается убывающая Луна, которая может вызвать упадок сил и потерю энергии. С этим всем нужно будет активно бороться, чтобы весь новый месяц прошел благополучно.

Что можно делать 4 декабря в новолуние

Новолуние — это последний день в лунном месяце, когда можно избавиться от старых и ненужных вещей.

Можно начать обучение новым навыкам и отправляться в путешествие.

Также, хорошо будет подготовить и составить планы и идеи на будущее, которые можно начинать воплощать в жизнь на следующий день после новолуния.

Новолуние подходящее время для преодоления страхов и комплексов.

Помимо этого можно заниматься оздоровительными процедурами, направленными на обновление и очищение организма.

Что нельзя делать в новолуние

Не желательно в этот день начинать новые проекты и менять место работы.

Также стоит отказаться от грандиозных домашние дел.

Совершение крупных денежных операций лучше перенести. Так же как и стрижку или косметологические операции.

Не употребляйте горячительные напитки, жирную и вредную пищу.

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