Укр

Этот знак Зодиака в год Черного Тигра встретит свою вторую половинку

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
43
Любовный гороскоп 2022 Новость обновлена 03 декабря 2021, 12:18
Любовный гороскоп 2022

Козерогов в 2022-м году закружит вихрь страстей.

Пока одним знакам Зодиака в год Черного Тигра звезды обещают успех, а другим — неприятности, астрологи рассказали, какой знак Зодиака в 2022-м году сможет встретить свою любовь.

Как пишет "1001 гороскоп" удача на личном фронте в 2022-м году улыбнется Козерогу.

Несмотря на то, что обычно Козерог спокоен и сдержан, в наступающем году его чувство могут взять верх над разумом, что приведет к неожиданным последствиям. Год Черного Водяного Тигра станет для представителей знака годом влюбленностей и страстей. При чем необязательно это будет новый человек, возможно, в вас с новой силой разгорятся чувства к давнему предмету обожания.

В новом году у Козерогов есть хороший шанс не только встретить свою вторую половинку, но и добиться от нее взаимности. Вы сможете проявить в отношениях не свойственную вам настойчивость и смелость, чем и завоюете сердце понравившегося вам человека.

Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, которым полное солнечное затмение 4 декабря принесет неприятности.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака
День рождения Савика Шустера стал местом встречи многих критиков президента
Политика
Оппозиционный фронт: какую роль придумал себе Аваков и кто может стать премьером после ухода Зеленского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
День рождения Савика Шустера стал местом встречи многих критиков президента
Оппозиционный фронт: какую роль придумал себе Аваков и кто может стать премьером после ухода Зеленского
Дата публикации
Категория
"Байрактар" совершил выстрел всего единожды
Оккупанты Донбасса боятся воевать против Украины: министр обороны назвал причину
Дата публикации
Категория
Для подавляющего большинства украинцев счастье заключается в здоровье
Что делает украинцев счастливыми: названы 7 необходимых условий
Дата публикации
Категория
Дмитрий Кулеба объяснил, в чем "затык" с членством в НАТО
Кулеба признал издевательство со стороны НАТО по поводу принятия туда Украины
Дата публикации
Категория
Этническая принадлежность - еще одна особенность коронавируса при выборе "носителей"
Не только хронические болезни: ученые назвали особенность, которая влияет на заражение COVID-19