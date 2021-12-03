Этот знак Зодиака в год Черного Тигра встретит свою вторую половинку

Козерогов в 2022-м году закружит вихрь страстей.

Пока одним знакам Зодиака в год Черного Тигра звезды обещают успех, а другим — неприятности, астрологи рассказали, какой знак Зодиака в 2022-м году сможет встретить свою любовь.

Как пишет "1001 гороскоп" удача на личном фронте в 2022-м году улыбнется Козерогу.

Несмотря на то, что обычно Козерог спокоен и сдержан, в наступающем году его чувство могут взять верх над разумом, что приведет к неожиданным последствиям. Год Черного Водяного Тигра станет для представителей знака годом влюбленностей и страстей. При чем необязательно это будет новый человек, возможно, в вас с новой силой разгорятся чувства к давнему предмету обожания.

В новом году у Козерогов есть хороший шанс не только встретить свою вторую половинку, но и добиться от нее взаимности. Вы сможете проявить в отношениях не свойственную вам настойчивость и смелость, чем и завоюете сердце понравившегося вам человека.

Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, которым полное солнечное затмение 4 декабря принесет неприятности.