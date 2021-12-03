Ксения Собчак "украла" прическу Юлии Тимошенко

Российская телеведущая решила поэкспериментировать со своим стилем.

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак, которая ранее скопировала образ певицы Аллы Пугачевой из 90-х, позарилась на еще одну "звезду". Только в этот раз не эстрады, а политики.

На своей странице в Инстаграм Ксения Собчак опубликовала несколько снимков с первого гала-ужина Vogue Россия, на котором она предстала с необычной прической — заплетенной косой, которая очень напомнила "традиционную" прическу украинского политика Юлии Тимошенко.

Свой образ Собчак назвала исконно русским.

"Я русская, со мной коса!!!!" — написала под одним из постов телеведущая.

В комментариях некоторые подписчики, которые знакомы с лидером украинской политической партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко, начали сравнивать Собчак с ней.

А некоторые и вовсе отметили, что телеведущей не помешало бы пройти "школу жизни" политика (посидеть в тюрьме).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ДТП, которое случилось с российской телеведущей в октябре 2021 года, не обошлось без жертв. Напомним, что Mercedes с Ксенией Собчак на заднем сидении вылетел на встречку на большой скорости и столкнулся лоб в лоб с Volkswagen. В итоге один человек погиб на месте, второй умер в больнице. Одной из погибших оказалась Екатерина Тарасова, которой было всего 35 лет.

Спустя несколько часов после смертельной аварии телеведущая прокомментировала случившееся. В своем блоге она написала, что и сама пострадала в аварии, получив сотрясения мозга и многочисленные травмы. Момент ДТП с телеведущей попал на видео.