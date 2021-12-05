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Приметы на Новый год 2022: что нельзя и что можно делать, чтобы привлечь удачу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Один из самых важных праздников в году имеет и свои запреты. Новость обновлена 05 декабря 2021, 20:00
Один из самых важных праздников в году имеет и свои запреты.

Эти правила важно соблюдать, чтобы год прошел удачно

Меньше месяца осталось, чтобы подготовиться к встрече одного из самых любимых праздников многих — Нового 2022 года, покровителем которого станет Черный Водяной Тигр. Чтобы год прошел на волне удачи, успеха, да еще и с прибылью, как в кошельке, так и в сердечке, если вы одиноки, важно соблюдать некоторые "правила". 

Мы уже рассказывали, что должно быть на новогоднем столе, а теперь "Телеграф" делится с вами приметами и запретами, которые помогут вам привлечь в свою жизнь успех, любовь и богатство.

Что нельзя делать за новогодним столом

  • Категорически нельзя пускать кота за праздничный стол. 
  • Нельзя смахивать со стола крошки и остатки еды.
  • За новогодним столом нельзя ссориться и выяснять громко отношения. 
  • Нельзя встречать новый год в грязном помещении.
  • Не стоит встречать праздник в старой домашней одежде.
Нельзя чтобы ваш новогодний стол шатался.
Нельзя чтобы ваш новогодний стол шатался.

Как привлечь деньги в Новом году

  • Чтобы сохранить финансовую независимость в новом году важно, чтобы у каждого члена семьи в кошельке лежала хоть одна крупная купюра. 
  • Стол нужно накрыть богатыми и разнообразными блюдами. 
  • Следует обязательно раздать долги, и постараться вернуть свои. 
  • Привлечь деньги в дом поможет правильное украшение ёлки – на елку можно повесить денежные купюры и конфеты. 
  • Чтобы деньги водились в доме, под тарелку на праздничном столе и на каждый угол, нужно спрятать по монетке.
На праздничном столе должны быть апельсины.
На праздничном столе должны быть апельсины.

Как привлечь удачу в Новом 2022 году

  • В доме обязательно должны присутствовать фигурки покровителя года — Тигра. 
  • Под бой курантов нужно загадать исполнение мечты. Важно проговаривать желание так, как будто оно уже сбылось.
  • Нужно съесть 12 виноградин.
  • Остатки еды скормить животным и птицам. 

Приметы на привлечение любви в Новом году 2022

К украшениям на елке добавьте несколько шаров в форме сердца, желательно красных
К украшениям на елке добавьте несколько шаров в форме сердца, желательно красных

 

  • Чтобы иметь в доме семейное благополучие, в Новый год нужно зажечь 7 зелёных свечей. 
  • Возлюбленным следует под бой часов крепко взять друг друга за руки, чтобы 2022 год провести вместе. 
  • Для того чтобы забыть старую любовь и встретить новую любовь в новом году, нужно избавиться от всех подарков от бывшего партнера. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, от каких нарядов стоит отказаться при выборе образа на празднование Нового года.

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#Новый год #Приметы
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