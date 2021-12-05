Приметы на Новый год 2022: что нельзя и что можно делать, чтобы привлечь удачу
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Эти правила важно соблюдать, чтобы год прошел удачно
Меньше месяца осталось, чтобы подготовиться к встрече одного из самых любимых праздников многих — Нового 2022 года, покровителем которого станет Черный Водяной Тигр. Чтобы год прошел на волне удачи, успеха, да еще и с прибылью, как в кошельке, так и в сердечке, если вы одиноки, важно соблюдать некоторые "правила".
Мы уже рассказывали, что должно быть на новогоднем столе, а теперь "Телеграф" делится с вами приметами и запретами, которые помогут вам привлечь в свою жизнь успех, любовь и богатство.
Что нельзя делать за новогодним столом
- Категорически нельзя пускать кота за праздничный стол.
- Нельзя смахивать со стола крошки и остатки еды.
- За новогодним столом нельзя ссориться и выяснять громко отношения.
- Нельзя встречать новый год в грязном помещении.
- Не стоит встречать праздник в старой домашней одежде.
Как привлечь деньги в Новом году
- Чтобы сохранить финансовую независимость в новом году важно, чтобы у каждого члена семьи в кошельке лежала хоть одна крупная купюра.
- Стол нужно накрыть богатыми и разнообразными блюдами.
- Следует обязательно раздать долги, и постараться вернуть свои.
- Привлечь деньги в дом поможет правильное украшение ёлки – на елку можно повесить денежные купюры и конфеты.
- Чтобы деньги водились в доме, под тарелку на праздничном столе и на каждый угол, нужно спрятать по монетке.
Как привлечь удачу в Новом 2022 году
- В доме обязательно должны присутствовать фигурки покровителя года — Тигра.
- Под бой курантов нужно загадать исполнение мечты. Важно проговаривать желание так, как будто оно уже сбылось.
- Нужно съесть 12 виноградин.
- Остатки еды скормить животным и птицам.
Приметы на привлечение любви в Новом году 2022
- Чтобы иметь в доме семейное благополучие, в Новый год нужно зажечь 7 зелёных свечей.
- Возлюбленным следует под бой часов крепко взять друг друга за руки, чтобы 2022 год провести вместе.
- Для того чтобы забыть старую любовь и встретить новую любовь в новом году, нужно избавиться от всех подарков от бывшего партнера.
Ранее "Телеграф" рассказывал, от каких нарядов стоит отказаться при выборе образа на празднование Нового года.
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