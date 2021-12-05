Приметы на Новый год 2022: что нельзя и что можно делать, чтобы привлечь удачу

Эти правила важно соблюдать, чтобы год прошел удачно

Меньше месяца осталось, чтобы подготовиться к встрече одного из самых любимых праздников многих — Нового 2022 года, покровителем которого станет Черный Водяной Тигр. Чтобы год прошел на волне удачи, успеха, да еще и с прибылью, как в кошельке, так и в сердечке, если вы одиноки, важно соблюдать некоторые "правила".

Мы уже рассказывали, что должно быть на новогоднем столе, а теперь "Телеграф" делится с вами приметами и запретами, которые помогут вам привлечь в свою жизнь успех, любовь и богатство.

Что нельзя делать за новогодним столом

Категорически нельзя пускать кота за праздничный стол.

Нельзя смахивать со стола крошки и остатки еды.

За новогодним столом нельзя ссориться и выяснять громко отношения.

Нельзя встречать новый год в грязном помещении.

Не стоит встречать праздник в старой домашней одежде.

Нельзя чтобы ваш новогодний стол шатался.

Как привлечь деньги в Новом году

Чтобы сохранить финансовую независимость в новом году важно, чтобы у каждого члена семьи в кошельке лежала хоть одна крупная купюра.

Стол нужно накрыть богатыми и разнообразными блюдами.

Следует обязательно раздать долги, и постараться вернуть свои.

Привлечь деньги в дом поможет правильное украшение ёлки – на елку можно повесить денежные купюры и конфеты.

Чтобы деньги водились в доме, под тарелку на праздничном столе и на каждый угол, нужно спрятать по монетке.

На праздничном столе должны быть апельсины.

Как привлечь удачу в Новом 2022 году

В доме обязательно должны присутствовать фигурки покровителя года — Тигра.

Под бой курантов нужно загадать исполнение мечты. Важно проговаривать желание так, как будто оно уже сбылось.

Нужно съесть 12 виноградин.

Остатки еды скормить животным и птицам.

Приметы на привлечение любви в Новом году 2022

К украшениям на елке добавьте несколько шаров в форме сердца, желательно красных

Чтобы иметь в доме семейное благополучие, в Новый год нужно зажечь 7 зелёных свечей.

Возлюбленным следует под бой часов крепко взять друг друга за руки, чтобы 2022 год провести вместе.

Для того чтобы забыть старую любовь и встретить новую любовь в новом году, нужно избавиться от всех подарков от бывшего партнера.

Ранее "Телеграф" рассказывал, от каких нарядов стоит отказаться при выборе образа на празднование Нового года.