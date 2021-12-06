День Катерины 2021: что нельзя делать в праздник

Вся пища в День Святой Екатерины должна быть постной.

Во вторник, 7 декабря, почитается память святой великомученицы Екатерины Александрийской, которая считается невестой Христа. В народе праздник получил название Катерина Санница.

Великомученица Екатерина была родом из богатой и знатной семьи, что позволило ей получить достойное воспитание и образование. Уже к 17 годам за руку Екатерины боролись парни из самых знатных семей, но девушка заявила, что выйдет замуж только за человека, который превзойдет ее.

Так как ее мать была тайной христианкой, она отвела Екатерину к духовному наставнику, который открыл ей учение Господа и подарил икону Богородицы. Именно святой отец рассказал Екатерине о юноше, который подходит ей "по ее критериям" — им был сын Божий. Екатерина очень хотела его увидеть, поэтому начала молится и также приняла христианство. Христос подарил ей перстень, обручив с собой.

Император Максимин был очарован красотой Екатерины и решил взять ее в жены. Но он был язычником и презирал христиан, а Екатерина дала обет безбрачия, поэтому отказала правителю. За это он приговорил ее к страшным пыткам через колесование, но орудие казни разрушилось перед ее ногами. После святая сама положила голову кату под меч.

В народе Екатерину считают покровительницей невест и беременных женщин., поэтому многие представительницы слабого пола, обращаются к ней с просьбами о семейном счастье, замужестве, просят о пополнении и здоровье своих деток.

Также, в ночь на 7 декабря принято гадать на суженного.

Однако этот день несет в себе и множество запретов.

Что нельзя делать в день Екатерины

Нельзя тяжело работать.

Нельзя устраивать шумные вечеринки и танцевать.

Нельзя употреблять алкоголь, ссориться и сквернословить.

Запрещено разводить костер и топить печь.

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