Укр

Скончался фронтмен культовой группы Omega Янош Кобор: названа причина смерти

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
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Умер Янош Кобор Новость обновлена 07 декабря 2021, 13:15
Умер Янош Кобор

Музыкант находился на аппарате ИВЛ

В понедельник, 6 декабря, умер основатель и фронтмен венгерской группы Omega Янош Кобор.

Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook.

Согласно сообщению в соцсетях, Янош Кобор умер после непродолжительной болезни. В то же время венгерские СМИ сообщают, что мужчина находился в коронавирусном отделении одной из местных больниц и в течение последней недели жизни находился на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Отметим, Янош Кобор родился 17 мая 1943 года в венгерском Будапеште. Он получил техническое образование, но всю жизнь занимался музыкой. Карьера принесла ему множество престижных наград.

Кобор был вокалистом и гитаристом созданной в 1962 году группы Omega. Это был один из самых популярных музыкальных коллективов на территории СССР. Первый альбом группы увидел мир в 1968 году, а последний – в 2020 году. В том же году ушли из жизни сразу три участника музыкального коллектива: сооснователь группы, клавишник Ласло Бенке, экс-басист и автор песен Томаш Михай и звукорежиссер Ласло Немеш.

Группа Omega была очень популярной на территории СССР
Группа Omega была очень популярной на территории СССР

Напомним, в конце ноября 2021 года умер популярный советский и российский музыкант Александр Градский. Мужчина не смог справиться с последствиями перенесенного ранее коронавируса.

Теги:
#Музыкант #Умер #Янош Кобор #Альманах 2021
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