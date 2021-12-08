Успеть до Нового года: как быстро и безопасно сбросить вес

Диетолог обращает внимание на то, что безопасно для здоровья худеть не более чем на 1-2 кг в неделю

До Нового 2022 года осталось несколько недель, и многие девушки хотят выглядеть эффектно в новогоднюю ночь. Кто-то делает акцент на праздничный наряд, кто-то планирует продемонстрировать свои кулинарные навыки, а кто-то планирует сразить всех своей фигурой. На этом фоне, для некоторых задачей №1 на декабрь является похудение, помочь с которым могут 5 полезных лайфхаков с едой.

Диетолог и нутрициолог Марина Сергеева отмечает, что сбросить 1-2 кг за неделю – вполне нормально и реально. По ее словам, в диетологии оптимальным считается терять в месяц не более 5 кг. Если худеть активнее, то это может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Для того, чтобы сбросить лишний вес, отмечает диетолог, в первую очередь нужно придерживаться нескольких важных правил:

убрать из рациона вредные продукты, которые только засоряют организм: полуфабрикаты, колбасы и т.д.;

свести до минимума потребление быстрых углеводов: сахар, конфеты, мучное, картофель, макароны, белый рис;

полноценно питаться три раза в день без перекусов;

регулярно пить воду.

Марина Сергеева также обращает внимание на то, что иногда лишний вес зависит от проблем со здоровьем. Например, вы можете быть достаточно стройной, но избавиться от выпирающего животика не получается. В таком случае, стоит пересмотреть, что вы кушаете – это может быть элементарное вздутие живота, вызванное продуктами, которые вы постоянно едите.

Также вес значительно зависит от состояния здоровья. Если не можете похудеть, обратитесь к своему врачу – он поможет разобраться, в чем причина.

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