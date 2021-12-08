Когда и сколько будем отдыхать в 2022 году: календарь выходных и праздников
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 11
Украинцы получат 11 дополнительных выходных в следующем году
Подготовиться ко встрече Нового года украинцы смогут уже в дополнительные выходные в декабре. А уже в 2022 году жители нашей страны получат 116 официальных выходных, из которых 105 – это традиционные нерабочие дни в субботу и воскресенье, а 11 дней – государственные праздники. Работать в следующем году придется 249 дней.
Статья 73 Кодекса законов о труде (КЗоТ) Украины предусматривает 10 государственных праздников.
Государственные праздники и связанные с ними выходные в 2022 году
- 1 января – Новый год;
- 7 января – Рождество Христово;
- 8 марта – Международный женский день;
- 24 апреля – Пасха;
- 1 мая – День труда;
- 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;
- 12 июня – Троица;
- 28 июня – День Конституции Украины;
- 24 августа – День независимости Украины;
- 14 октября – День защитников Украины;
- 25 декабря – Рождество Христово.
Когда и сколько праздничных выходных в 2022 году
Статья 67 КЗоТа говорит, что если государственный праздник совпадает с нерабочими днями в субботу или воскресенье, то дополнительный выходной переносится на ближайший день после праздничного или выходного.
Таким образом, в Украине будет сразу несколько затяжных выходных: 1-3 января, 7-9 января, 5-8 марта, 23-25 апреля, 30 апреля-2 мая, 11-13 июня, 25-28 июня, 14-16 октября, 24-26 декабря.
Кроме того, Кодекс законов о труде предусматривает и сокращенные на 1 час рабочие дни, которые в 2022 году попадают на 6 января, 12 марта, 2 июля, 23 августа и 13 октября. Также будут перенесены несколько рабочих дней: выходной в понедельник 7 марта нужно будет отработать в субботу 12 марта, а 27 июня – 2 июля.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинцы будут отдыхать в новогодне-рождественские праздники.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-