Когда и сколько будем отдыхать в 2022 году: календарь выходных и праздников

Украинцы получат 11 дополнительных выходных в следующем году

Подготовиться ко встрече Нового года украинцы смогут уже в дополнительные выходные в декабре. А уже в 2022 году жители нашей страны получат 116 официальных выходных, из которых 105 – это традиционные нерабочие дни в субботу и воскресенье, а 11 дней – государственные праздники. Работать в следующем году придется 249 дней.

Статья 73 Кодекса законов о труде (КЗоТ) Украины предусматривает 10 государственных праздников.

Государственные праздники и связанные с ними выходные в 2022 году

1 января – Новый год;

7 января – Рождество Христово;

8 марта – Международный женский день;

24 апреля – Пасха;

1 мая – День труда;

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

12 июня – Троица;

28 июня – День Конституции Украины;

24 августа – День независимости Украины;

14 октября – День защитников Украины;

25 декабря – Рождество Христово.

Календарь на 2022 год: выходные и праздничные дни

Когда и сколько праздничных выходных в 2022 году

Статья 67 КЗоТа говорит, что если государственный праздник совпадает с нерабочими днями в субботу или воскресенье, то дополнительный выходной переносится на ближайший день после праздничного или выходного.

Таким образом, в Украине будет сразу несколько затяжных выходных: 1-3 января, 7-9 января, 5-8 марта, 23-25 апреля, 30 апреля-2 мая, 11-13 июня, 25-28 июня, 14-16 октября, 24-26 декабря.

Кроме того, Кодекс законов о труде предусматривает и сокращенные на 1 час рабочие дни, которые в 2022 году попадают на 6 января, 12 марта, 2 июля, 23 августа и 13 октября. Также будут перенесены несколько рабочих дней: выходной в понедельник 7 марта нужно будет отработать в субботу 12 марта, а 27 июня – 2 июля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинцы будут отдыхать в новогодне-рождественские праздники.