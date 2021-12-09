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Юрьев день 2021: что категорически нельзя делать, поздравления с праздником

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Святой Георгий Победоносец считается покровителем воинов Новость обновлена 09 декабря 2021, 10:01
Святой Георгий Победоносец считается покровителем воинов

Считается, что в Юрьев день зима окончательно вступает в свои права. 

В четверг, 9 декабря, православная церковь почитает память одного из самых почитаемых святых — великомученика Георгия Победоносца. В народе этот праздник называют Юрьевым днем или Егорий Зимний, и относятся к нему с особым почетом. 

Кто такой Георгий Победоносец

Святой Георгий жил в 3 веке и был успешным военным при императоре Диоклетиане, который был язычником. Сам Георгий был христианином, и жил в верующей семье. Когда правитель начал гонения на христиан, святой раздал все свое имущество бедным и стал на защиту христиан, объявив правителю, что является одним из них. Георгия предали жестоким пыткам, которые святой стойко перенес. Все раны, которые он получал, мгновенно заживали, показывая язычникам силу Божьего слова. 

Перед своей смертью Георгий перекрестил статую Аполлона, после чего все языческие идолы сами по себе сокрушились. Супруга императора Диоклетана умоляла мужа помиловать Георгия, но правитель был непреклонен. Он убил и святого и свою жену. 

При жизни Георгий успел совершить много чудес, самым известным из которых было убийство змея, жившего в озере, расположенном недалеко Ливанских гор.
При жизни Георгий успел совершить много чудес, самым известным из которых было убийство змея, жившего в озере, расположенном недалеко Ливанских гор.

Традиции Юрьева дня

Главное, что нужно сделать 9 декабря — это раздать все свои долги, чтобы в следующем году не было проблем с деньгами. Также в народе верили, что с 9 декабря наступали настоящие холода, а медведи впадали в спячку. Поэтому сегодня хороший день, чтобы заниматься утеплением своего дома. 

Что нельзя делать 9 декабря:

  • Нельзя ходить на охоту.
  • Не желательно отправляться в дальнюю дорогу и начинать новое дело.
  • Нельзя лениться и бездельничать.
  • Нельзя ходить в баню.
  • Нельзя пользоваться расческами и ножницами.
  • Не стоит злоупотреблять алкоголем.

Поздравления с Днем Георгия Победоносца

Ранее "Телеграф" писал, что 10 декабря отмечается праздник иконы Божией Матери "Знамение", которая является одной из самых сильных и чудотворных.

Теги:
#Праздник #Поздравления #Георгий Победоносец #Юрьев день
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