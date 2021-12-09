Забудьте о них навсегда: зимние пуховики, которые давно вышли из моды

Избегайте моделей с ненужными деталями и сложными застежками.

Зимний сезон только начинается, а это значит, что самое время изучить, как выглядеть стильно этой зимой и каких антитрендов в одежде обязательно нужно избегать. Сегодня мы расскажем о самой популярной зимней вещи — пуховике, и о том, какие из них уже давно вышли из моды.

Как пишет в своем Инстаграм стилист Татьяна Базлова, верхняя одежда с обилием лишних деталей и украшений больше не может считаться стильной. На своей странице в соцсети девушка наглядно продемонстрировала, какие модели пуховиков лучше не носить и не покупать.

Среди главных ошибок:

мудрёные модели, где много ненужных для такого рода верхней одежды деталей;

недостаточно набитые;

недорого смотрятся;

сложная стёжка, создающая диспропорции силуэта.

В то же время изделия и с мехом, и с капюшонами, и тёплые дутые, и длинные, и короткие — могут быть актуальными, если сами по себе они стильно и добротно смотрятся.

Ранее стилист также рассказывала, какие шапки вышли из моды и стали антитрендом. Лучше их не носить, чтобы не выглядеть немодной.