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Появились новые сливы горячих фото жены Паши Техника на OnlyFans (18+)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Ева Карицкая перебралась на OnlyFans - фото Новость обновлена 09 декабря 2021, 15:04
Ева Карицкая перебралась на OnlyFans - фото

Инстаграм Евы Карицкой был заблокирован из-за жалоб

Ева Карицкая, супруга скандально известного российского рэпера Паши Техника (наст. имя Павел Ивлев), недавно завела аккаунт на сервисе для взрослых OnlyFans, где продает свои интимные фото. Тогда в сеть "просочились" первые сливы обнаженных снимков Карицкой.

Страницу в Инстаграме, где девушка хвасталась своим новым способом заработка, заблокировали из-за буллинга подписчиков, в связи с ее откровенным контентом на Onlyfans. Об этом сообщает Telegram-канал Eva Karitskaya. Та же ситуация случилась и с аккаунтом ее мужа. Сейчас у супругов есть временные страницы в Инстаграме, но они все же пытаются восстановить старые аккаунты.

Об этом рассказала сама Карицкая.

Тем временем в сеть продолжают сливать интимные фото Евы Карицкой. На некоторых из них она без верхнего нижнего белья.

Доступ к приватному контенту Карицкая оценила в $25
Доступ к приватному контенту Карицкая оценила в $25
Профиль Евы Карицкой на OnlyFans
Профиль Евы Карицкой на OnlyFans

Также вы можете просмотреть самые пикантные фото Евы Карицкой в нашем Telegram-канале Telegraf Black.

Напомним, что блогерша Анжелика LiQueen, которая согласилась выйти замуж за капитана команды Natus Vincere Кирилла Boombl4 Михайлова, ранее снималась в порно. Настоящее имя 26-летней Лики, — Анжелика Езиева, у нее есть сын и в соцсетях она позиционирует себя как будущего врача.

Теги:
#OnlyFans #Паша Техник
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