Укр

Заставлять не надо: ученые выяснили как мотивировать людей посещать спортзал

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Занятия спортом могут принести бонусы для здоровья
Занятия спортом могут принести бонусы для здоровья

Начать заниматься спортом часто легче, чем продолжать регулярные тренировки.

Ученые в США решили узнать — как можно мотивировать людей к постоянству в физических нагрузках. Они изучили 60 тысяч посетителей тренажерных залов. С ними провели эксперимент.

Результаты исследования описывает NBC.

Лучшим вариантом стало материальное вознаграждение за каждую тренировку. Наибольшую эффективность показала небольшая сумма — 22 цента (около 5 грн) при условии максимум одного прогула занятий. При этом к выплате добавляется почти половина если человек вернулся после одного пропуска.

Высокий уровень вовлечения показала схема "план-напоминание-вознаграждение". При ней участники эксперимента планировали свои занятия, получали накануне сообщение, а затем — бонусы за присутствие на тренировке. Их можно было обменять на финансовые средства.

Также дополнительным бонусом и мотивацией может служить любимое занятие — просмотр шоу во время тренировки или слушание аудиокниги и музыки.

Ранее "Телеграф" писал, что пресечь набор веса во время холодов можно домашними тренировками и особым способом питания.

Теги:
#Спорт #Тренировки #Спортзал
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