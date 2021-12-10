Заставлять не надо: ученые выяснили как мотивировать людей посещать спортзал
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 3
Начать заниматься спортом часто легче, чем продолжать регулярные тренировки.
Ученые в США решили узнать — как можно мотивировать людей к постоянству в физических нагрузках. Они изучили 60 тысяч посетителей тренажерных залов. С ними провели эксперимент.
Результаты исследования описывает NBC.
Лучшим вариантом стало материальное вознаграждение за каждую тренировку. Наибольшую эффективность показала небольшая сумма — 22 цента (около 5 грн) при условии максимум одного прогула занятий. При этом к выплате добавляется почти половина если человек вернулся после одного пропуска.
Высокий уровень вовлечения показала схема "план-напоминание-вознаграждение". При ней участники эксперимента планировали свои занятия, получали накануне сообщение, а затем — бонусы за присутствие на тренировке. Их можно было обменять на финансовые средства.
Также дополнительным бонусом и мотивацией может служить любимое занятие — просмотр шоу во время тренировки или слушание аудиокниги и музыки.
Ранее "Телеграф" писал, что пресечь набор веса во время холодов можно домашними тренировками и особым способом питания.
- Дата публикации
-
- Категория
-