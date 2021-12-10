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Вещи-выручалки: 6 предметов одежды, которые обязаны быть в вашем гардеробе зимой

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
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Пуховик должен быть длинным Новость обновлена 10 декабря 2021, 16:19
Пуховик должен быть длинным

Эти вещи являются универсальными и подойдут любому.

Мы уже рассказывали вам, каких предметов одежды стоит избегать, чтобы выглядеть максимально стильно этой зимой. Писали о том, какие шапки нужно срочно выбросить и каких пуховиков стоит избегать. Сегодня же мы расскажем о том, какая одежда будет прекрасно смотреться в любом гардеробе и поможет вам быть главным законодателем мода в этом сезоне.

Как пишет в своем Инстаграм стилист Татьяна Базлова, некоторые вещи являются универсальными и идут практически всем, главное — их правильно выбрать.

  • Шапка с отворотом — самая универсальная шапка, которая идёт практически всем формам лица. Ее можно сочетать и с зимним пальто, и с шубкой из экомеха, и в пуховиком.
  • Пуховик миди с капюшоном — изделие, в которое буквально можно закутаться, спасёт от любых холодов. Обязательно должен быть один базового оттенка, подходящего всему гардеробу.
  • Тёплый длинный свитер, который можно надеть и с леггинсами, и с прямыми джинсами/брюками, не заправляя внутрь.
  • Леггинсы с начесом ищите в Calzedonia, H&M, встречаются часто в других масс-маркет магазинах.
  • Тёплый кэжуал костюм. Тоже можно на флисе. Для путешествий, выходов по бытовым делам, прогулок.
  • Кашемировый палантин. Он тёплый и не объёмный, не создаст «перегрузки» в верхней части силуэта.

Ранее стилист назвала зимние вещи, от которых давно пора избавиться.

Теги:
#Мода #Стиль #Зима
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