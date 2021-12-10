Вещи-выручалки: 6 предметов одежды, которые обязаны быть в вашем гардеробе зимой

Эти вещи являются универсальными и подойдут любому.

Мы уже рассказывали вам, каких предметов одежды стоит избегать, чтобы выглядеть максимально стильно этой зимой. Писали о том, какие шапки нужно срочно выбросить и каких пуховиков стоит избегать. Сегодня же мы расскажем о том, какая одежда будет прекрасно смотреться в любом гардеробе и поможет вам быть главным законодателем мода в этом сезоне.

Как пишет в своем Инстаграм стилист Татьяна Базлова, некоторые вещи являются универсальными и идут практически всем, главное — их правильно выбрать.

Шапка с отворотом — самая универсальная шапка, которая идёт практически всем формам лица. Ее можно сочетать и с зимним пальто, и с шубкой из экомеха, и в пуховиком.

— самая универсальная шапка, которая идёт практически всем формам лица. Ее можно сочетать и с зимним пальто, и с шубкой из экомеха, и в пуховиком. Пуховик миди с капюшоном — изделие, в которое буквально можно закутаться, спасёт от любых холодов. Обязательно должен быть один базового оттенка, подходящего всему гардеробу.

— изделие, в которое буквально можно закутаться, спасёт от любых холодов. Обязательно должен быть один базового оттенка, подходящего всему гардеробу. Тёплый длинный свитер , который можно надеть и с леггинсами, и с прямыми джинсами/брюками, не заправляя внутрь.

, который можно надеть и с леггинсами, и с прямыми джинсами/брюками, не заправляя внутрь. Леггинсы с начесом ищите в Calzedonia, H&M, встречаются часто в других масс-маркет магазинах.

ищите в Calzedonia, H&M, встречаются часто в других масс-маркет магазинах. Тёплый кэжуал костюм . Тоже можно на флисе. Для путешествий, выходов по бытовым делам, прогулок.

. Тоже можно на флисе. Для путешествий, выходов по бытовым делам, прогулок. Кашемировый палантин. Он тёплый и не объёмный, не создаст «перегрузки» в верхней части силуэта.

Ранее стилист назвала зимние вещи, от которых давно пора избавиться.