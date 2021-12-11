Укр

День противоположностей: что нельзя делать 12 декабря

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Что сулит двойная дата 12.12
Что сулит двойная дата 12.12

Нумеролог рассказала о значении двойной даты

Накануне будущего года Тигра выпадает одна из двойных дат – 12.12. В нумерологии 12 декабря называют днем полных противоположностей. Подробнее об этом рассказала в комментарии "Телеграфу" нумеролог Лариса Нохрина.

По ее словам, дата 12.12 порождает некоторый внутренний конфликт. 

"И хотя в целом день удачлив для получения помощи, сотрудничества и успешной реализации планов, мы в этот день будем беспокойны", — предупредила нумеролог.

В этот день следует делать лишь то, что намеревались. Важно не соглашаться на все поступающие предложения.

Как рассказывает эксперт, 12.12 мы будем в эпицентре борьбы двух противоположностей — стабильности/определенности и непостоянства/неустойчивости. Практика соглашательства в этот день создаст большие проблемы: мы сами будем не очень уверены, действительно ли мы поддерживаем то, с чем соглашаемся. К тому же, обстоятельства могут заставить нас через некоторое время переменить свое решение. Кроме того, соглашательство в это день чревато разочарованием, особенно своих друзей и/или родственников.

Нумеролог рекомендует 12.12 не принимать ответственных и важных решений. Зато в этот день целесообразно подвести итоги уходящего года

"Важно провести инвентаризацию всех начатых планов и проектов и определить какие из них более не актуальны и только отнимают ресурсы. Сегодня очень важно сократить число проектов, начатых с большим энтузиазмом, но, имеющих мало шансов на завершение", — отметила наша собеседница.

А вот составлять планы на будущий год лучше 21 декабря.

Кроме того, 12.12 следует обратить внимание на свое здоровье.

Также в этот день хорошо устроить праздник для родных и близких, быть может приготовить любимую еду. Знайте, что покупки, сделанные в этот день, принесут радость. 

12 декабря нас будут интересовать вопросы философии и религии. А еще это хороший день для благотворительности и волонтерства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что перед наступлением нового года все стараются подвести итоги и завершить начатое. Узнайте, какие 10 вещей нужно успеть осуществить до 2022 года. 

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#Нумерология #Зеркальная дата #двойная дата
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