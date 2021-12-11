Истинные нарциссы: названы наиболее самовлюбленные знаки Зодиака

Эти знаки на пути к своим желаниям не остановятся ни перед чем.

Астрологи убеждены, что теми или иными чертами характера нас наделяют знаки Зодиака, под которыми мы родились. К примеру, некоторые знаки Зодиака отличаются мудростью, другие же — верностью и преданностью. Сегодня же поговорим о том, представители каких знаков Зодиака являются наиболее самовлюбленными личностями.

Как пишет "Клубер", эти знаки всегда в первую очередь думают о себе.

Дева

Девы твердо убеждены в том, что именно они являются самыми умными среди всех присутствующих, и поэтому все вокруг должны беспрекословно их слушаться. В запасе у них найдется много аргументов в пользу их безоговорочной "правоты", даже когда на самом деле это не так. Представители знака являются весьма высокомерными личностями.

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Телец

Тельцы считают, что они лучше остальных, а потому вправе требовать для себя лучших условий. Тельцы не умеют сострадать, в этой жизни они жалеют только себя.

Представители знака привыкли делать все по-своему и редко прислушиваются к чужому мнению, даже если речь идет о близком человеке.

Лев

Львы занимают уверенную позицию в топ-3 наиболее самовлюбленных знаков. Они убеждены, что мир вращается вокруг них, и все должны работать исключительно на их желания.

Львы привыкли любыми способами удовлетворять своикапризы, и не важно если для этого придется пройти по головам. На своем пути они "сносят" даже по-настоящему близких людей.

Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, жизнь которых кардинально изменится в 2022 году.