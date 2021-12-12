Гороскоп Таро на неделю: Девы могут влезть в долги, а Стрельцов ждут позитивные изменения

Некоторым повезет вернуться с ошибочного пути к лучшему будущему

С неумолимым приближением Нового года многие погружаются в суету и перенапряжение.

На фоне этого не помешает ненадолго просто передохнуть и узнать, что Вас ждет на неделе с 13 по 19 декабря с прогнозом Таро от "Телеграфа".

На этой неделе выпали такие карты

Овен — Рыцарь мечей

На этой неделе у Вас могут назреть конфликты, но если Вы будете руководствоваться соображениями разума и сохранять хладнокровие, то не только успешно их разрешите, но еще и достигните поставленных целей. Но не будьте слишком самонадеянны, советы окружающих могут Вам пригодиться.

Телец — Восьмерка мечей

Это карта временных невзгод и дурных новостей. На этой неделе Вы можете попасть в неприятности и оказаться в затруднительном положении, но так будет не всегда. Вам предстоит сложный выбор, который Вы никак не сможете сделать, чтобы выйти из тупика и вернуть себе свободу.

Близнецы — перевернутый Отшельник

На этой неделе Вы можете пренебречь советом, которым пренебрегать не стоит, — впоследствии Вы об этом пожалеете. Не полагайтесь на себя слишком сильно, Вы не во всем одинаково экспертны.

Рак — перевернутый Повешенный

Представители этого знака на этой неделе пострадают от собственного эгоизма, материализма и себялюбия. Стремление стоять на своём всегда и везде сыграет с Вами злую шутку. Постарайтесь в ближайшие дни попробовать уступить и положиться на судьбу.

Лев — Девятка жезлов (Владыка великой силы)

Это карта обороны. Возможно, на этой неделе всплывут старые трудности и Вам придется отстаивать свое место в коллективе или семье. Также могут возникнуть проблемы со здоровьем. Но с этой картой Вы со всем справитесь, просто будьте настороже.

Дева — перевернутый Рыцарь пентаклей

На этой неделе Вас ждет неприятное событие, связанное с деньгами, собственностью или работой. Постарайтесь быть ответственнее обычного, чтобы ничего не потерять и не влезть в долги.

Весы — перевернутая Тройка мечей

Это карта Владыка печали и в обоих положениях она сулит негатив, однако в перевернутом виде она сулит его менее интенсивным. Возможно, на этой неделе Вам причинит боль тот, кто уже причинял, или же произойдет разрыв с человеком не слишком значительным для Вас.

Скорпион — перевернутая Десятка жезлов

Это карта поражения. Возможно, у Вас возникнут проблемы со здоровьем или же по чьей-то злой воле на Вас ляжет бремя тяжких проблем.

Стрелец — перевернутая Луна

На этой неделе Вы можете сделать шаг из дымки самообмана к искренней любви и заботе. Если Вы думаете о будущем, строите планы или просто мечтаете, — для Вас это очень хорошая карта, обещающая позитивные изменения.

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Козерог — перевернутая Верховная жрица

Вам на этой неделе грозит внезапная негативная перемена. Вы можете потерять духовное равновесие и пожертвовать чем-то этически важным ради разрешения вопроса или на благо другого человека.

Водолей — перевернутый Шут

Эта карта может указывать на то, что Вы сделали неправильный выбор, — прислушайтесь к своей интуиции, чтобы вернуться на правильный путь, это очень важно. Также на этой неделе Вы можете попасть в глупую ситуацию, если будете вмешиваться, куда не просят или гнуть свою линию слишком рьяно.

Рыбы — Семерка пентаклей

Вы много трудились и старания Ваши принесли плоды, однако Вам этого недостаточно или на самом деле Вы хотели другого, — в любом случае Вас преследует чувство неудовлетворенности. Будьте терпеливы и тщательно обдумывайте каждое решение на этой неделе, чтобы не усугубить ситуацию.

Напомним, ранее "Телеграф" предлагал погадать онлайн на картах Таро, что ждет Вас в ближайшие дни.