Прикольные поздравления для друзей с Новым 2022 годом
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Каждому хочется оригинально и красиво поздравить друзей и знакомых с новогодними праздниками
Совсем скоро наступит Новый 2022 год и самое время подбирать поздравления для друзей и знакомых. Подобрать оригинальное поздравление в стихах и красивых открытках поможет "Телеграф".
Пусть грядущий Новый год
Сказку, радость принесет,
Ласку, нежность, страсть и кайф,
И от жизни легкий драйв!
Доброту, любовь, везение,
И немножечко терпения,
Чтоб уметь не психовать,
И спокойно подождать.
В интернете стать звездою,
Чтоб подписчики толпою,
Денег на счетах в офшоре,
Жить под пальмами на море!
***
Пожелаю в Новый год
Не забыть, кто где живёт,
Помнить собственное имя
И остаться невредимым,
Честь и гордость не ронять,
Без штанов не танцевать,
Не заснуть под пышной елью,
А добраться до постели!
***
Поздравляю с Новым годом
И желаю счастья вам!
Пусть оно, как тень, за вами
Ходит прямо по пятам.
Пусть здоровье будет крепким,
Словно каменный гранит,
И весь год ни зуб, ни пятка,
Ни живот не заболит.
Пусть умножатся доходы,
Пусть уютным будет дом,
Пусть вас радует душевно
Всё, что видите кругом!
***
С Новым годом, с новым счастьем!
Будет точно год прекрасным!
Чтоб вам Дед Мороз привез
Счастья, денег полный воз!
Чтоб шампанское лилось,
Что задумано — сбылось.
Чтобы с 1-го числа
Вдруг зарплата возросла!
Каждой женщине — мужчину,
Всем мужчинам — по машине,
Можно даже и по две,
Чтоб одну отдать жене!
***
С наступающим, ребята!
Пусть повысится зарплата,
Чтоб весёлый дед Мороз
Всем подарочек принёс!
В том подарке — банка счастья,
Смеха целый килограмм,
Заклинанье от напастей
И пучок везенья Вам!
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить красивую и вкусную закуску "Грибочки" для новогоднего стола.
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