Прикольные поздравления для друзей с Новым 2022 годом

Каждому хочется оригинально и красиво поздравить друзей и знакомых с новогодними праздниками

Совсем скоро наступит Новый 2022 год и самое время подбирать поздравления для друзей и знакомых. Подобрать оригинальное поздравление в стихах и красивых открытках поможет "Телеграф".

Пусть грядущий Новый год

Сказку, радость принесет,

Ласку, нежность, страсть и кайф,

И от жизни легкий драйв!

Доброту, любовь, везение,

И немножечко терпения,

Чтоб уметь не психовать,

И спокойно подождать.

В интернете стать звездою,

Чтоб подписчики толпою,

Денег на счетах в офшоре,

Жить под пальмами на море!

***

Пожелаю в Новый год

Не забыть, кто где живёт,

Помнить собственное имя

И остаться невредимым,

Честь и гордость не ронять,

Без штанов не танцевать,

Не заснуть под пышной елью,

А добраться до постели!

***

Поздравляю с Новым годом

И желаю счастья вам!

Пусть оно, как тень, за вами

Ходит прямо по пятам.

Пусть здоровье будет крепким,

Словно каменный гранит,

И весь год ни зуб, ни пятка,

Ни живот не заболит.

Пусть умножатся доходы,

Пусть уютным будет дом,

Пусть вас радует душевно

Всё, что видите кругом!

***

С Новым годом, с новым счастьем!

Будет точно год прекрасным!

Чтоб вам Дед Мороз привез

Счастья, денег полный воз!

Чтоб шампанское лилось,

Что задумано — сбылось.

Чтобы с 1-го числа

Вдруг зарплата возросла!

Каждой женщине — мужчину,

Всем мужчинам — по машине,

Можно даже и по две,

Чтоб одну отдать жене!

***

С наступающим, ребята!

Пусть повысится зарплата,

Чтоб весёлый дед Мороз

Всем подарочек принёс!

В том подарке — банка счастья,

Смеха целый килограмм,

Заклинанье от напастей

И пучок везенья Вам!

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