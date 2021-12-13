Укр

Прикольные поздравления для друзей с Новым 2022 годом

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
Читати українською
Автор
20
Оригинальные поздравления с праздниками Новость обновлена 13 декабря 2021, 15:59
Оригинальные поздравления с праздниками

Каждому хочется оригинально и красиво поздравить друзей и знакомых с новогодними праздниками

Совсем скоро наступит Новый 2022 год и самое время подбирать поздравления для друзей и знакомых. Подобрать оригинальное поздравление в стихах и красивых открытках поможет "Телеграф".

Пусть грядущий Новый год

Сказку, радость принесет,

Ласку, нежность, страсть и кайф,

И от жизни легкий драйв!

Доброту, любовь, везение,

И немножечко терпения,

Чтоб уметь не психовать,

И спокойно подождать.

В интернете стать звездою,

Чтоб подписчики толпою,

Денег на счетах в офшоре,

Жить под пальмами на море!

***

Пожелаю в Новый год

Не забыть, кто где живёт,

Помнить собственное имя

И остаться невредимым,

Честь и гордость не ронять,

Без штанов не танцевать,

Не заснуть под пышной елью,

А добраться до постели!

***

Поздравляю с Новым годом

И желаю счастья вам!

Пусть оно, как тень, за вами

Ходит прямо по пятам.

Пусть здоровье будет крепким,

Словно каменный гранит,

И весь год ни зуб, ни пятка,

Ни живот не заболит.

Пусть умножатся доходы,

Пусть уютным будет дом,

Пусть вас радует душевно

Всё, что видите кругом!

***

С Новым годом, с новым счастьем!

Будет точно год прекрасным!

Чтоб вам Дед Мороз привез

Счастья, денег полный воз!

Чтоб шампанское лилось,

Что задумано — сбылось.

Чтобы с 1-го числа

Вдруг зарплата возросла!

Каждой женщине — мужчину,

Всем мужчинам — по машине,

Можно даже и по две,

Чтоб одну отдать жене!

***

С наступающим, ребята!

Пусть повысится зарплата,

Чтоб весёлый дед Мороз

Всем подарочек принёс!

В том подарке — банка счастья,

Смеха целый килограмм,

Заклинанье от напастей

И пучок везенья Вам!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить красивую и вкусную закуску "Грибочки" для новогоднего стола.

Теги:
#Новый год #Поздравления
В сгоревшем автомобиле нашли автомат с дистанционным управлением
Днепр
Хотел убить депутата, но не получилось: новые подробности ЧП с автомобилем в Днепре
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В сгоревшем автомобиле нашли автомат с дистанционным управлением
Хотел убить депутата, но не получилось: новые подробности ЧП с автомобилем в Днепре
Дата публикации
Категория
Теперь уже экс-замминистра Александр Гогилашвили
Паспорт РФ, связь с боевиками «Оплота» и жена-подруга президента: чем известен Александр Гогилашвили
Дата публикации
Категория
После столкновения с пешеходами авто протаранило дорожный знак, дерево и электроопору
Что известно о подростке, который сбил на "зебре" в Луцке 6 человек (видео)
Дата публикации
Категория
Александр Гогилашвили
"Мне не стыдно за работу": Гогилашвили после скандала сделал заявление (фото)
Дата публикации
Категория
NK (Настя Каменских) Фото: facebook.com/nkofficialcom
Перелет бизнес-классом, виски и жвачка: что интересного входит в райдер Насти Каменских