Маск отодвинул Байдена с "должности" человека года по версии Time

Эксцентричный миллиардер стал символом 2021 года.

Самый богатый человек мира, основатель космической компании SpaceX, а также "технокороль" Tesla и живая легенда для фанатов криптовалют Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time.

"Маск всю жизнь сопротивлялся ненавистникам, а теперь, кажется, он наконец в состоянии поставить их на место. 2021 год стал годом Илона Освобожденного", — сказано в статье.

В материале указывается, что еще пару лет назад к Маску относились, как к "сумасшедшему аферисту на грани банкротства", но теперь он вполне может стать человеком, который навсегда войдет в историю благодаря своим амбициозным программам вроде популяризации электромобилей, всемирного спутникового интернета и колонизации Марса.

Вместе с тем знакомые с ним люди описывают его как мелочного, вспыльчивого и временами жестокого. Впрочем, не похоже, что это заботит человека, который поставил себе задание "спасти человечество" и сделать людей первым видом, живущим за пределами одной планеты.

"Я буду удивлен, если мы не приземлимся на Марсе в течение пяти лет", — рассказал Маск.

Илон Маск

Миллиардер известен не только своими инновационными работами, но и эксцентричной публичной жизнью. В частности недавно он развелся с певицей Граймс, которая родила ему сына X Æ A-12, что произносится как Экс Эш Эй-Твелв.

Для него это был третий брак. До этого он состоял в отношениях с Джастин Уилсон и Таулой Райли Маск. Кроме того, ему приписывают роман с бывшей женой Джонни Деппа Эмбер Херд.

А в последнее время он и вовсе решился на неожиданный поступок и стал "бомжом" после того, как распродал всю свою недвижимость. Впрочем, вряд ли для миллиардера Маска и его щенка Флоки это будет проблемой.

Напомним, в 2020 году Time назвал людьми года новоизбранного президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.