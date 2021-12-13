Укр

Маск отодвинул Байдена с "должности" человека года по версии Time

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
16
Илон Маск Новость обновлена 13 декабря 2021, 16:44
Илон Маск

Эксцентричный миллиардер стал символом 2021 года.

Самый богатый человек мира, основатель космической компании SpaceX, а также "технокороль" Tesla и живая легенда для фанатов криптовалют Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time.

"Маск всю жизнь сопротивлялся ненавистникам, а теперь, кажется, он наконец в состоянии поставить их на место. 2021 год стал годом Илона Освобожденного", — сказано в статье.

В материале указывается, что еще пару лет назад к Маску относились, как к "сумасшедшему аферисту на грани банкротства", но теперь он вполне может стать человеком, который навсегда войдет в историю благодаря своим амбициозным программам вроде популяризации электромобилей, всемирного спутникового интернета и колонизации Марса.

Вместе с тем знакомые с ним люди описывают его как мелочного, вспыльчивого и временами жестокого. Впрочем, не похоже, что это заботит человека, который поставил себе задание "спасти человечество" и сделать людей первым видом, живущим за пределами одной планеты.

"Я буду удивлен, если мы не приземлимся на Марсе в течение пяти лет", — рассказал Маск.

Илон Маск
Илон Маск

Миллиардер известен не только своими инновационными работами, но и эксцентричной публичной жизнью. В частности недавно он развелся с певицей Граймс, которая родила ему сына X Æ A-12, что произносится как Экс Эш Эй-Твелв.

Для него это был третий брак. До этого он состоял в отношениях с Джастин Уилсон и Таулой Райли Маск. Кроме того, ему приписывают роман с бывшей женой Джонни Деппа Эмбер Херд.

А в последнее время он и вовсе решился на неожиданный поступок и стал "бомжом" после того, как распродал всю свою недвижимость. Впрочем, вряд ли для миллиардера Маска и его щенка Флоки это будет проблемой.

Напомним, в 2020 году Time назвал людьми года новоизбранного президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.

Теги:
#Человек года #Илон Маск
Теперь уже экс-замминистра Александр Гогилашвили
Украина
Паспорт РФ, связь с боевиками «Оплота» и жена-подруга президента: чем известен Александр Гогилашвили
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Теперь уже экс-замминистра Александр Гогилашвили
Паспорт РФ, связь с боевиками «Оплота» и жена-подруга президента: чем известен Александр Гогилашвили
Дата публикации
Категория
Тысячу за вакцинацию начнут выдавать с 19 декабря
"Вовину тысячу" за вакцинацию от COVID-19 можно будет потратить на лекарства, но это касается не всех
Дата публикации
Категория
В сгоревшем автомобиле нашли автомат с дистанционным управлением
Хотел убить депутата, но не получилось: новые подробности ЧП с автомобилем в Днепре
Дата публикации
Категория
После столкновения с пешеходами авто протаранило дорожный знак, дерево и электроопору
Что известно о подростке, который сбил на "зебре" в Луцке 6 человек (видео)
Дата публикации
Категория
NK (Настя Каменских) Фото: facebook.com/nkofficialcom
Перелет бизнес-классом, виски и жвачка: что интересного входит в райдер Насти Каменских