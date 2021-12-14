Откуда взялись Дед Мороз и Снегурочка: как Новый год стал главным главным праздником в СССР благодаря Украине

До 1935 года в Союзе не было Нового года, но вернуть праздник детворе помогла статья неоднозначного партийного деятеля

В преддверии Нового года украинцы вместе с "Телеграфом" ностальгируют и вспоминают о том, каким был этот праздник в СССР, как к нему готовились и какие наряды выбирали. Но мало кто знает, что изначально в Союзе Нового года не было вовсе, а вернуть его помогла именно Украина.

Во время прихода к власти большевиков этот праздник, как и Рождество, признали религиозным и называли "поповским мракобесием".

Нового года в СССР сначала не было

О елках и Деде Морозе позабыли на долгие годы, пока первый секретарь Киевского обкома ВКП(б) Павел Постышев (да, тот самый Постышев, который был одним из организаторов голода в Украине в 1932—1933 годах) не написал статью в газете "Правда". Партийный деятель осудил то, что его предшественники признали детский праздник "буржуазной затеей", и предложил вернуть Новый год для всех.

Реакция была молниеносной: сразу же вышло решение ВЛКСМ о празднованиях начала нового календарного года и организации "елок" для детворы.

Один из первых новогодних праздников для детворы в Союзе

Символом решили оставить Деда Мороза, но "перезагрузили" персонаж: сделали его "могучим богатырем" в фиолетовом наряде (позже шуба и шапка стали красными). Ну и колесил кудесник не на оленях, а на тройке лошадей, а помощницей стала Снегурочка — тот самый персонаж фольклора, который слепили из снега. Девушка, согласно поверьям, растаяла, прыгая через костер на Ивана Купала, но "восстала" в Союзе ради помощи Деду Морозу.

К слову, судьба самого Постышева, вернувшего Новый год советским детям, сложилась трагически. Уже через три года его объявили агентом японской разведки и расстреляли вместе с женой.

Ранее "Телеграф" напоминал, какой стол выручал жителей Союза во время новогодних праздников и какие блюда обычно готовились в это время.