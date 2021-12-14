Любовный гороскоп Таро на 2022 год: Львов ждет буря чувств, а Стрельцов могут сильно обидеть

Разобрались, что ждет все знаки Зодиака в личной жизни

Для многих 2022 год выдастся очень бурным на события в амурном плане, — у большинства знаков Зодиака личная жизнь будет кипеть следующие месяцы.

"Телеграф" составил прогноз по картам Таро, чего ждать в следующем году.

Такие карты Таро выпали в раскладе на любовь и отношения на 2022 год

Овен — перевернутая Луна

Возможно, Ваша личная жизнь пережила непростое время, однако этому наступил конец, — в перевернутом виде карта Луна обещает позитивные перемены и что искренняя любовь и забота преодолеет смятение и самообман.

Телец — Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Возможно, в Вашей личной жизни был кризисный период, однако в 2022 году все может резко измениться. Получится уладить конфликты и вернуть страсть, Вы почувствуете прилив сил для завоевания любимого. Также год может принести Вам пополнение в семье.

Близнецы — перевернутая Шестерка жезлов

Это карта неоправданных надежд, — в течение года Вы можете столкнуться с преданным доверием и супружеской изменой.

Рак — перевернутый Мир

Вы проделали серьезную работу над собой, но пока еще не готовы ко вступлению в счастливую семейную жизнь. Возможно, Вы в чем-то не можете принять себя. Если Вы уже состоите в отношениях, то в течение будущего года можете неожиданно увидеть своего партнера настоящим, заметить его недостатки, на которые раньше не обращали внимания, и это может привести к разрыву.

Лев — Сила

Вам очень повезло! Это карта духовной любви, воплощение силы любви и понимания. 2022 год будет Ваш в амурном плане. Анализ и самопознание помогут Вам преодолеть комплексы и страхи, благодаря чему получится построить крепкие и стабильные отношения, при этом не лишенные огня и страсти.

Дева — Звезда

На карте нарисована Афродита Урания, воплощение идеальной чистой любви. В следующем году Вы можете встретить свою вторую половинку или же перейти на другой уровень уже существующих отношений вплоть до брака, при этом союз этот будет долгим и прочным.

Весы — перевернутая четверка мечей

В 2022 году Амур обойдет Вас стороной. Если Вы одиноки и встретите партнера, то не спешите — он может не оправдать Ваших ожиданий. В уже существующих же отношениях возможны конфликты и измены по Вашей вине, вследствие чего может наступить разрыв.

Скорпион — Пустая карта

В колоде есть пара карт, означающих отсутствие ответа. Возможно, в Вашем будущем есть неопределенность, из-за которой нельзя ничего однозначно сказать, что ждет Вашу личную жизнь в следующем году, или же Вы сами пока не готовы узнать ответ.

Стрелец — Девятка мечей

Это карта одиноких людей, обещающая душевные муки. В течение года Вам может повстречаться жестокий или семейный человек, что в итоге принесет много боли, обид и унижение. Брошенность и непонимание может вызвать неуверенность и ненависть к себе, держитесь.

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Козерог — перевернутый Дьявол

В любовном раскладе эта карта указывает на далекие от равноправия токсичные отношения, где один человек открыто помыкает другим и использует. Также она может предупреждать о любовном заговоре.

Водолей — Солнце

Это карта возрождения, счастья и успеха. Преодолев все беды и трудности, Вы чувствуете себя духовно и физически обновленным, готовым к вступлению в новый этап жизни. Солнце может означать также и будущий счастливый брак.

Рыбы — Рыцарь кубков

В 2022 году Вас ждет страсть и романтика. Вы можете повстречать новую любовь или же вернуть "огонек" в уже существующие отношения, упрочнить связь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой знак Зодиака ждет триумф еще до наступления 2022 года.