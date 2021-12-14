Укр

Будут обижаться до конца дней: названы самые злопамятные знаки Зодиака

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Эти знаки не прощают обид Новость обновлена 14 декабря 2021, 12:44
Эти знаки не прощают обид

Вести себя с этими знаками стоит очень осторожно.

Звезды, под которыми мы родились, способны оказывать серьезное влияние на наш характер, убеждены астрологи. К примеру, некоторые знаки Зодиака отличаются тяжелым характером, а некоторые неспособны прощать обиды. Астрологи назвали тройку знаков Зодиака, которые по праву считаются самыми злопамятными.

Телец

У Тельцов невероятно хорошая память, что является их безоговорочным плюсом. К сожалению, эту черту можно сразу отнести и к минусам, поскольку запоминают Тельцы преимущественно что-то плохое. Свою обиду они могут бережно хранить долгие годы, оживляя в памяти неприятные образы изо дня в день.

При этом они также не устанут напоминать обидчику, что он в чем-то перед ними провинился. Это приносит Тельцам болезненное удовлетворение.

Скорпион

Скорпионы не забывают ничего и никогда. Любое событие они помнят в мельчайших деталях. Скорпиону порой бывает очень трудно отпустить прошлое, и обида может терзать их годами.

Козерог

Козероги очень тяжело переживают ситуации, в которых им причинили боль. Они могут затаить обиду до конца своих дней и бережно ее лелеять все это время. При этом хорошее Козероги тоже помнят долго и обязательно отплатят вам за вашу доброту.

Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, которые не созданы для дружбы.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астролог
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