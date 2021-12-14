Славный, добрый Дед Мороз вам подарочки принес: милые поздравления в картинках и стихах для детей
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Дети с особым трепетом ждут поздравлений с Новым годом
Новогодние праздники всегда наполнены волшебством и каждый ждет от них какого-то чуда. Особую атмосферу создают поздравления, поэтому стоит подобрать подходящие слова для близких. Если для друзей мы можем выбрать забавные поздравления, то дети оценят милые стишки от Деда Мороза.
"Телеграф" собрал открытки и стихи, которые отлично подойдут для детских поздравлений.
Поздравления с Новым годом в стихах и открытках
Торопился к вам детишки,
Через лес бежал густой,
Посшибал я с ёлок шишки
Своей пышной бородой.
Зайца испугал случайно
И проснувшихся лисят.
За конфеты из кармана
Они шалость мне простят.
А теперь я рядом с вами,
Будем танцевать и петь,
Чтоб вперёд за чудесами
Всем нам вместе полететь!
***
С Новым годом поздравляю
Я мальчишек и девчонок!
Знаю, ждет Деда Мороза
В Новый год каждый ребенок.
Смеха, радости, веселья
Дед Мороз желает вам,
Со Снегурочкой подарки
Мы разносим по домам.
Всем послушным, добрым детям
Я желания исполняю,
Счастья, сказки, волшебства
В Новый год вам пожелаю.
***
С Новым годом вас, ребята,
Поздравляет Дед Мороз.
Тем, кто вел себя, как надо,
Я подарочков привез.
Вам желаю в сказку верить,
Чуда непременно ждать,
Маму с папой четко слушать,
Улыбаться и мечтать!
***
Мои сани у порога,
Привезли подарков много,
Тем, кто был послушным,
Маму с папой слушал.
Добрый Дедушка Мороз
Любит смех, не любит слез.
Ну-ка детки, улыбнитесь,
С Новым годом! Веселитесь!
***
Борода моя космата,
Но не страшен я, ребята.
Я добрейший Дед Мороз
И подарки всем принес.
Налетайте, разбирайте,
А взамен стихи читайте,
Каждый должен мне стишок,
Чтобы их хватило впрок.
Ну, а в следующем году
За добавкой я приду!
Ранее "Телеграф" рассказывал, как на территории СССР появились Дед Мороз и Снегурочка, и почему они стали главными символами Нового года.