Славный, добрый Дед Мороз вам подарочки принес: милые поздравления в картинках и стихах для детей

Дети с особым трепетом ждут поздравлений с Новым годом

Новогодние праздники всегда наполнены волшебством и каждый ждет от них какого-то чуда. Особую атмосферу создают поздравления, поэтому стоит подобрать подходящие слова для близких. Если для друзей мы можем выбрать забавные поздравления, то дети оценят милые стишки от Деда Мороза.

"Телеграф" собрал открытки и стихи, которые отлично подойдут для детских поздравлений.

Поздравления с Новым годом в стихах и открытках

Торопился к вам детишки,

Через лес бежал густой,

Посшибал я с ёлок шишки

Своей пышной бородой.

Зайца испугал случайно

И проснувшихся лисят.

За конфеты из кармана

Они шалость мне простят.

А теперь я рядом с вами,

Будем танцевать и петь,

Чтоб вперёд за чудесами

Всем нам вместе полететь!

***

С Новым годом поздравляю

Я мальчишек и девчонок!

Знаю, ждет Деда Мороза

В Новый год каждый ребенок.

Смеха, радости, веселья

Дед Мороз желает вам,

Со Снегурочкой подарки

Мы разносим по домам.

Всем послушным, добрым детям

Я желания исполняю,

Счастья, сказки, волшебства

В Новый год вам пожелаю.

***

С Новым годом вас, ребята,

Поздравляет Дед Мороз.

Тем, кто вел себя, как надо,

Я подарочков привез.

Вам желаю в сказку верить,

Чуда непременно ждать,

Маму с папой четко слушать,

Улыбаться и мечтать!

***

Мои сани у порога,

Привезли подарков много,

Тем, кто был послушным,

Маму с папой слушал.

Добрый Дедушка Мороз

Любит смех, не любит слез.

Ну-ка детки, улыбнитесь,

С Новым годом! Веселитесь!

***

Борода моя космата,

Но не страшен я, ребята.

Я добрейший Дед Мороз

И подарки всем принес.

Налетайте, разбирайте,

А взамен стихи читайте,

Каждый должен мне стишок,

Чтобы их хватило впрок.

Ну, а в следующем году

За добавкой я приду!

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