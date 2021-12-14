Конец одиночеству: этим знакам Зодиака карты Таро пророчат брак в 2022 году

Четыре знака Зодиака ждет очень романтический год

Наступающий 2022 год многим обещает большие перемены в жизни, но представителям нескольких знаков Зодиака он приготовил сюрпризы и романтического плана, вплоть до официального оформления отношений.

Как говорит любовный прогноз Таро от "Телеграфа" для всех знаков, женитьба или замужество ждет в следующем году Дев, Водолеев, Львов и возможно Рыб.

Деве выпала карта Таро "Звезда", на которой нарисована Афродита Урания, богиня любви, которая предсказывает встречу со своей второй половинкой или же переход на следующий уровень отношений с текущим партнером.

Водолеям карта "Солнце" обещает духовное обновление и перерождение, готовность к новому этапу в жизни, — это же касается и личной жизни. Именно в 2022 году представители этого знака могут встретить свою вторую половинку, с которой получится счастливый брак.

Львы в следующем году тоже будто бы переродятся в нового человека с картой "Сила", станут счастливее, увереннее в себе. Это все даст им возможность начать новые крепкие отношения, которые со временем перерастут в брак, который не зачахнет даже под гнетом "бытовухи".

Сделать шаг к семейной жизни могут и Рыбы, в гороскопе которым выпала карта "Рыцарь кубков". Она говорит, что холостые представители этого знака могут наконец встретить свою судьбу, в то время как остальные вернут "огонек" в свои отношения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чего ждать каждому знаку Зодиака на этой неделе по картам Таро.