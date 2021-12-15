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"Голубой огонек": история культовой праздничной передачи СССР (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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"Голубой огонек" собирал зрителей у экранов с 60-х
"Голубой огонек" собирал зрителей у экранов с 60-х

Классическая версия передачи выходила с 1962 по 1985 года.

В воспоминаниях жителей СССР про Новый год кроме традиционного оливье на столе, фигурирует и "Голубой огонек". Программа стала одним из символов праздника с 1964-го. До этого она выходила не только в новогоднюю ночь, а и в выходные дни и другие праздники.

Формат родился из молодежного кафе, где выступали артисты, проводились дискуссии и можно было увидеть известных людей того времени. Название менялось, но суть оставалась прежней — своеобразное "окно" для советских граждан, где они могли увидеть в непринужденной обстановке советских селебрити. Например, Юрия Гагарина.

Юрий Гагарин и Валентина Терешкова на передаче "Голубой огонек"
Юрий Гагарин и Валентина Терешкова на передаче "Голубой огонек"

В "Голубом огоньке" появлялись и обычные люди, и отображалась партийная политика. Например, Иосиф Кобзон пел "Куба — любовь моя" в образе Фиделя Кастро. Отдельное внимание зрителей привлекали юмористические номера Аркадия Райкина, Льва Миронова и других. Именно в этой программе впервые выступили фигуристы и привлекли внимание к этому виду спорта.

В конце 80-х программа начала приходить в упадок — сменила название, затем формат. В 1987 он вышел в виде "сборной солянки" из разных выступлений. Но программа оказалась востребованной. С конца 90-х ее пытались возродить, а в 2018 вышла пародия — "Голубой Ургант". В РФ преемником программы стал "Новогодний парад звезд".

Ранее "Телеграф" писал про ТОП-3 блюда из советских фильмов в новогоднему столу.

Теги:
#СССР #Программа #Голубой огонек
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