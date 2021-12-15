Снимите это немедленно! Что точно не подойдет для встречи Нового года 2022 под покровительством Тигра

На новогоднюю ночь в этом году советуют выбирать цвета натуральных оттенков

Накануне Нового 2022 года, который придет под покровительством Черного Водяного Тигра, возникает очень актуальный вопрос — в каком наряде и цвете его встретить, чтобы привлечь к себе счастье и удачу. Ни для кого не секрет, что тигр — это прежде всего хищное животное, поэтому к выбору одежды нужно подойти внимательно.

"Телеграф" со ссылкой на Harpers Bazaar рассказывает, от каких цветов и фасонов одежды следуют отказать на Новый год 2022, чтобы не разозлить Тигра.

Какой фасон одежды не подойдет на Новый год 2022

Прежде всего отметим, что любой наряд необходимо выбирать в зависимости от вашей внешности, типа фигуры и вкусовых предпочтений, а уже затем вносить корректировки под стать покровителя 2022 года — черного (голубого) тигра.

Можно точно сказать, что пафосные и вычурные наряди, типа платьев со шлейфом, с огромным количеством стразов и блесток, многослойные наряды и т.д. тигр не оценит, но и встречать Новый год в пижаме, халате или джинсах с футболкой тоже не вариант.

В эту новогоднюю ночь необходимо сделать выбор в пользу элегантного и утонченного наряда с простым фасоном, который легко можно разбавить оригинальным акцентом.

Несколько вариантов, как можно одеться на новогоднюю ночь в 2022 году

Какие цвета в одежде могут разозлить Тигра

Цвет одежды также отыгрывает очень важную роль в создании новогоднего образа. Для встречи 2022 года категорически не рекомендуется использовать агрессивный красный цвет, поскольку тигра этот цвет пугает и напоминает ему огонь.

Кроме красного, также не стоит надевать одежду в ярких, кислотных оттенках желтого, розового, зеленого и других цветов, тогда как приглушенные оттенки этих цветов вполне могут тигру понравиться.

Добавим, что нужно отказаться в эту новогоднюю ночь и от анималистического принта — леопардового, змеиного, зебрового и даже тигрового. То, что наступающий год будет годом Тигра совсем не значит, что нужно надеть на себя имитацию его шкуры.

Такие принты точно не подойдут для встречи года Черного Водяного Тигра

Неоновые оттенки также не подойдут

В каких цветах встречать Новый год 2022

Лучшим выбором на новогоднюю ночь в этому году станут такие цвета:

синий и голубой;

нежно-розовый;

бежевый и кремовый;

черный и коричневый;

зеленый и оливковый.

На Новый год 2022 сделайте свой выбор в пользу похожих нарядов

Ранее "Телеграф" сообщал, от какой расцветки лучше отказаться при встрече 2022 года — года Черного Водяного Тигра.