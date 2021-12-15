Снимите это немедленно! Что точно не подойдет для встречи Нового года 2022 под покровительством Тигра
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На новогоднюю ночь в этом году советуют выбирать цвета натуральных оттенков
Накануне Нового 2022 года, который придет под покровительством Черного Водяного Тигра, возникает очень актуальный вопрос — в каком наряде и цвете его встретить, чтобы привлечь к себе счастье и удачу. Ни для кого не секрет, что тигр — это прежде всего хищное животное, поэтому к выбору одежды нужно подойти внимательно.
"Телеграф" со ссылкой на Harpers Bazaar рассказывает, от каких цветов и фасонов одежды следуют отказать на Новый год 2022, чтобы не разозлить Тигра.
Какой фасон одежды не подойдет на Новый год 2022
Прежде всего отметим, что любой наряд необходимо выбирать в зависимости от вашей внешности, типа фигуры и вкусовых предпочтений, а уже затем вносить корректировки под стать покровителя 2022 года — черного (голубого) тигра.
Можно точно сказать, что пафосные и вычурные наряди, типа платьев со шлейфом, с огромным количеством стразов и блесток, многослойные наряды и т.д. тигр не оценит, но и встречать Новый год в пижаме, халате или джинсах с футболкой тоже не вариант.
В эту новогоднюю ночь необходимо сделать выбор в пользу элегантного и утонченного наряда с простым фасоном, который легко можно разбавить оригинальным акцентом.
Какие цвета в одежде могут разозлить Тигра
Цвет одежды также отыгрывает очень важную роль в создании новогоднего образа. Для встречи 2022 года категорически не рекомендуется использовать агрессивный красный цвет, поскольку тигра этот цвет пугает и напоминает ему огонь.
Кроме красного, также не стоит надевать одежду в ярких, кислотных оттенках желтого, розового, зеленого и других цветов, тогда как приглушенные оттенки этих цветов вполне могут тигру понравиться.
Добавим, что нужно отказаться в эту новогоднюю ночь и от анималистического принта — леопардового, змеиного, зебрового и даже тигрового. То, что наступающий год будет годом Тигра совсем не значит, что нужно надеть на себя имитацию его шкуры.
В каких цветах встречать Новый год 2022
Лучшим выбором на новогоднюю ночь в этому году станут такие цвета:
- синий и голубой;
- нежно-розовый;
- бежевый и кремовый;
- черный и коричневый;
- зеленый и оливковый.
Ранее "Телеграф" сообщал, от какой расцветки лучше отказаться при встрече 2022 года — года Черного Водяного Тигра.
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