Главные запреты на День святого Николая: от каких дел следует категорически отказаться

Праздник в честь Николая Чудотворца отмечают 19 декабря

Приближается любимый праздник всех детей — День святого Николая, который будут отмечать в Украине 19 декабря. В этот день принято оставлять подарки под подушкой для тех, кто в течение года вел себя вежливо. Однако, на Николая есть еще и ряд запретов, которые следует соблюдать, чтобы прожить год в мире и достатке.

"Телеграф" рассказывает о главных традициях, запретах и приметах Дня святого Николая.

Главные запреты на Николая Чудотворца

Злословие, ссоры и споры на 19 декабря являются самым большим запретом. Лучше уделить время добрым делам, побыть с семьей и наполнить дом радостью. Домашние заботы – уборку, стирку и т.д. — тоже лучше отложить на другой день, а на Николая сходить в церковь и помолиться. Запрещено брать в руки иглу или ножницы, также не советуют шить, вышивать или резать. На Николая нельзя давать никому деньги взаймы. По поверью, вместе с деньгами у вас могут забрать все счастье и удачу, а вот отдавать долги 19 декабря разрешается. Что касается запретов в еде, то на День святого Николая все еще продолжается Рождественский пост и тем, кто его придерживается, нельзя употреблять мясо, яйца и молоко, однако разрешается есть рыбу.

Традиции на святого Николая 19 декабря

Самая прекрасная традиция на святого Николая – подарки для детей, которые необходимо положить под подушку еще ночью, чтобы к утру порадовать малышей. Кстати, ее переняли и взрослые, которые тоже в этот день оставляют друг другу подарки, чтобы создать себе праздничное настроение.

На Николая верующие обязательно идут в церковь, чтобы помолиться святому угоднику и попросить о благополучии и здоровье. Николай Чудотворец является покровителем детей, моряков и путешественников.

Этот праздник в Украине любят и уважают, поэтому в городах часто устраивают гуляния и ярмарки с разными вкусностями. Традиционными для 19 декабря являются медовые пряники, которые часто называют "николайчиками". Обычно их выпекают в форме дедушки в кожухе, но можно встретить и в форме ангела, звезды, божьей коровки, полумесяца, петушков, кузнечиков.

Когда кладут подарки на День святого Николая

Праздник Святого Николая отмечают 19 декабря, но о подарках необходимо позаботиться за несколько дней до этого.

Под подушку деткам подарки прячут в ночь с 18 на 19 декабря. К слову, необязательно ставить подарки именно под подушку. На случай, если коробка с подарком громоздкая, ее можно положить под елку, установленную в доме, или же рядом с кроваткой ребенка.

Народные приметы на Николая

Если 19 декабря появился иней — следующий год будет богат урожаем.

Морозный и солнечный день на Николая напротив предвещает неурожай в следующем году.

Сколько снега выпадет на Николая – столько весной вырастет травы.

Какая погода на Николая Зимнего — такой ждите и Николая Весеннего (22 мая).

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