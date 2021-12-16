День святой Варвары 2021: когда отмечают и что строго запрещено делать в праздник

Большим грехом в день Варвары считается стирка белья

День святой Варвары православные отмечают 17 декабря. Великомученицу считают покровительницей женщин, строителей, шахтеров и ремесленников, поэтому молятся ей большое количество граждан.

С этим днем связан целый ряд традиций и запретов, а подробнее о них читайте в материале "Телеграфа".

История Дня святой Варвары

По преданию, девочка по имени Варвара родилась в третьем веке в египетском городе Илиополе. Ее отец был богатым и знатным язычником по имени Диоскор, а мать девочки умерла очень рано. Воспитанием Варвары занимался отец, а когда она повзрослела, то решила принять христианскую веру, чем очень прогневила его.

Сначала Диоскор пытался отговорить Варвару от христианства, а когда не вышло — казнил девушку, отрубив ей голову. Легенда гласит, что в тот же час мужчину убило ударом молнии.

Позже Варвару отнесли к числу известных почитаемых святых. Произошло это уже после крещения Руси.

Традиции на праздник святой Варвары

Поскольку праздник является церковным, конечно же, в этот день принято молиться Варваре. Женщины могут просить перед иконой святой о счастье, удачном замужестве, беременности, защите от внезапной смерти без покаяния, исцелении болезней и здоровье ребенка.

Своей покровительницей святую Варвару считают также строители, шахтеры, ремесленники, которые также просят ее о защите, помощи в нелегком деле и прочих других вещах.

Абсолютно все верующие могут склониться в молитве к Варваре и искренне попросить о защите, избавлении от болезней и смягчении родительского гнева.

Помимо церковных традиций 17 декабря существовали еще и народные. На Варвары принято шить и вышивать, поэтому в давние времена девушки часто собирались и проводили совместное время за рукоделием.

Также принято на Варвары печь пироги с маком, варить узвар или компот, и даже готовить кутью.

Главные запреты на Варвары

В то время как рукоделие 17 декабря разрешено, категорически запрещается и даже считается большим грехом для женщин стирка белья, побелка дома и любое другое ремесло.

Также бытует мнение, что женщинам на Варвары необходимо выглядеть красиво и опрятно. В былые времена считалось, что нужно пойти за водой нарядными и причесанными, а затем на этой воде сварить кашу или кутью.

Приметы на 17 декабря

Если в ночь на Варвары небо чистое — следует ждать холодов.

Если 17 декабря тепло — ждите в следующем году хорошего урожая.

Дым из трубы на Варвары стелился по низу, будет потепления.

Лютые заморозки на Варвары — к долгой и холодной зиме.

Закат окрасился в красный цвет — нужно ждать мороза.

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