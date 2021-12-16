Что нельзя вешать на ёлку: 3 елочные игрушки, которые несут негативную энергетику

Некоторые елочные игрушки способны испортить весь следующий год

До Нового 2022 года остается все меньше времени, многие уже активно подбирают наряд для новогодней ночи, а некоторые вовсю заняты выбором елочных украшений. Наверняка у каждого члена семьи поднимается настроение, когда в доме создается праздничная атмосфера. Правда, некоторые украшения все же не стоит вешать на елку – они могут принести негатив не только на праздники, но и на весь следующий год.

От каких елочных украшений стоит отказаться, пишет WomanʼsDay.

1. Елочные шары с матовым покрытием

Матовые шары для елки выглядят просто великолепно, но эти украшения вряд ли наполнят ваш дом положительной энергетикой.

С древних времен игрушки со стекла считались самыми позитивными. Все дело в том, что их зеркальная поверхность должна была отражать весь негатив и заряжать дом положительной энергетикой.

В свою очередь матовые и темные игрушки не смогут отбивать весь негатив от плохих действий, мыслей или поступков. Наоборот – они принимают на себя негатив, а их поверхность не способна выпустить его обратно.

Если же вам подарили матовую или темную елочную игрушку, выбрасывать ее не стоит. Чтобы обезопасить украшение, его рекомендуют положить в небольшую посудину, залить водой и добавить столовую ложку соли. Игрушку стоит оставить там на ночь, а утром ополоснуть ее под проточной водой. Считается, что соль впитает негативную энергетику и елочную игрушку можно отправлять на новогоднюю красавицу.

2. Треснувшие и разбитые игрушки

Если вы случайно уронили елочную игрушку, и она треснула, то от нее стоит избавиться. Даже небольшой дефект на шаре может разрушит планы на следующий год.

Энергетику украшения не получится возобновить, склеив игрушку. Лучшим решением станет покупка новых украшений.

3. Украшения, которые не подходят под цвет года

Главными цветами 2022 года – черного водяного Тигра – являются синий, черный и голубой. Именно такие цвета стоит выбрать для украшений новогоднего дерева.

Чтобы ваши желания сбывались, стоит создать праздничную атмосферу, которая позволит задобрить хозяина года. Помогут в этом игрушки с положительной энергетикой.

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