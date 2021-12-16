"Мисс мира-2021": где и когда смотреть финал престижного конкурса красоты
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Украину представляет Александра Яремчук из Винницы
Ранее мы уже писали, кто стал победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021", а уже 16 декабря состоится финал международного конкурса красоты "Мисс мира-2021". Мероприятие пройдет в городе Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. Сама подготовка к конкурсу и отборочный тур длились около месяца.
За престижный титул и корону сразятся представительницы 32 стран. Среди них и Александра Яремчук, которая в этом году представит Украину.
Когда и где смотреть финал конкурса красоты "Мисс мира-2021"
Напомним, что 70-й юбилейный конкурс "Мисс Мира" состоится в ночь с 16 на 17 декабря в Пуэрто-Рико.
Событие будет транслироваться 17 декабря в 01:30 по киевскому времени на сайте www.missworld.com.
Александра Яремчук на конкурсе красоты "Мисс мира-2021"
Путь винничанки был непростым. Напомним, что участие "Мисс Украины-2021" в международном конкурсе было под вопросом из-за проблем с получением американской визы. Но, к счастью, проблему удалось решить, и Саша приняла участие в конкурсе.
Для финала конкурса девушка подготовила два наряда – национальный украинский костюм и роскошное вечернее платье.
Напомним, в нынешнем году кастинг конкурса "Мисс Украина" прошел со сложностями – оказалось, что в Украине не хватает девушек без имплантатов, татуировок, наращенных волос, ногтей и т.п.
Ранее журналисты выяснили, с кем находится в отношениях "Мисс Украина 2021" Александра Яремчук и что известно о ее избраннике.
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