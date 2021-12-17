ТОП-5 лайфхаков на каждый день родом из СССР
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Поиск вариантов для экономии финансов и комфортной жизни — одна из характерных черт Советского союза.
К ним обращались многие пенсионеры, выплаты которых редко достигали уровня средней зарплаты. Изобретательные граждане придумали много способов применения привычных вещей в новом амплуа. "Телеграф" собрал интересные лайфхаки той эпохи.
Кирпичи применялись не только в строительстве
Выпечь самый вкусный торт мог помочь обычный кирпич. Советские хозяйки клали его в духовку, чтобы тепло распределялось равномерно и пироги пропекались быстрее и лучше, без подгоревшей корочки и сырой серединки. А кирпич в бачке унитаза помогал не только экономить воду, что в Советском союзе было бессмысленно ввиду отсутствия счетчиков, но помогал при слабом напоре быстрее набрать бачок, чтобы мог сходить в туалет следующий человек.
Делали заготовки
В Советском союзе люди были приучены не выбрасывать продукты. Это не удивительно, учитывая историю блокадного Ленинграда и определенный дефицит даже основных продуктов питания. Все некондиционное перерабатывалось: хлеб — в сухари, фрукты — в варенье, варенье — в самогон. Это нашло отражение в массовой культуре — кино, мультиках, книгах.
Заменяли обычные моющие
Сода вместо моющего для посуды и хозяйственное мыло на все случаи в жизни — умыться, постирать, отбелить. Такое мыло хоть и пахло не розами, как туалетное, но выдавалось на предприятиях. Существовал даже миф о его "полезности", но на самом деле предназначалось оно для стирки рабочей одежды и выведения с нее с помощью жестких химикатов различных пятен. Смесью хозяйственного мыла и соды даже выбеливали грязные кухонные полотенца всего за пару часов. Сода была максимально универсальной — ее добавляли в выпечку для пышности, мыли посуду и даже прочищали канализацию, смешав с уксусом.
Котлеты из хлеба
Из чего состоял советский кофе, "Телеграф" уже рассказывал. Котлеты во многих домах и столовых также становились предметом экономии. Хорошее мясо было не так просто достать. И вместо положенных чуть менее чем 20% хлебной массы (согласно кулинарной книге 1962 года) ее количество могло достигать половины. "Больше хлеба" даже называли одним из секретов таких котлет, наравне с отсутствием яиц.
Газеты не только читали
Один из лайфхаков, позволявших в туалете не только провести время с пользой, но и не тратиться на туалетную бумагу — использовать вместо нее газету.
Вероятно, многие из этих лайфхаков ушли бы в прошлое, если б советским людям платили достойные зарплаты — они были бы выше, если б деньги не шли в партийный бюджет.
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