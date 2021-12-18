День святого Николая Чудотворца: лучшие гадания на любовь, суженого и судьбу
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День святого Николая — отличная возможность узнать свое будущее.
В воскресенье, 19 декабря, отмечается один из самых любимых праздников всех детей — День святого Николая. В этот день вспоминают святого Николая Чудотворца, который был покровителем моряков и путешественников, детей и всех слабых и обиженных.
Традиционно, утром 19 декабря, самые послушные дети, а иногда и взрослые, находят под своими подушками подарки, которые им приносит святой Николай. Однако помимо сладостей и подарков в этот праздник можно получить и более ценный презент: можно узнать свое будущее. Ночь с 18 на 19 декабря отличное время, чтобы загадывать желания и гадать на любовь.
"Телеграф" рассказывает о самых точных гаданиях на судьбу, суженого и любовь, которые можно проводить в день святого Николая Чудотворца.
Гадания на день Святого Николая
На замужество:
- Для этого гадания понадобиться кольцо замужней женщины (мамы, бабушки, подруги), стакан воды и собственный волос. В кольцо продевали волос, и подвешивали его над водой в виде маятника. Потом нужно задать вопрос: "Когда я выйду замуж?", и смотреть как вращается кольцо: если кольцо ударится о край стакана, то в этом году свадьбы не будет, если кольцо крутится быстро, но не касается стакана, то скоро будет свадьба, если кольцо движется медленно, то, скорее всего, жизни будет несколько замужеств.
- Гадание на ветку вишневого дерева. Нужно сорвать веточку с вишни и поставить ее в воду. Если она зацветет к весне, то быть свадьбе, если нет, то замужества придется еще подождать.
На судьбу:
- Ночью нужно подойти к окну так, чтобы хорошо видеть луну. Взять зеркальце и направить на луну так, чтобы видеть ее отражение. После нужно долго смотреть в зеркальце, и вы заметите уже не одну, а несколько лун. Необходимо посчитать, сколько их вам померещилось – это число расскажет о том, насколько большой будет ваша будущая семья.
На суженого:
- Перед сном нужно проговорить заговор: "Суженный-ряженный приди ко мне испить водицы". Тот кто приснится, и послан вам судьбой.
- Перед тем, как ложится спать нужно подготовить 13 листочков, на которых написать мужские имена, и положить под подушку. Утром нужно достать наугад три любых листочка. Одно из этих имен и будет принадлежать будущему мужу.
Также, "Телеграф" рекомендует приготовить на день святого Николая традиционное печенье под названием "Николайчики".
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