День святого Николая Чудотворца: лучшие гадания на любовь, суженого и судьбу

День святого Николая — отличная возможность узнать свое будущее.

В воскресенье, 19 декабря, отмечается один из самых любимых праздников всех детей — День святого Николая. В этот день вспоминают святого Николая Чудотворца, который был покровителем моряков и путешественников, детей и всех слабых и обиженных.

Традиционно, утром 19 декабря, самые послушные дети, а иногда и взрослые, находят под своими подушками подарки, которые им приносит святой Николай. Однако помимо сладостей и подарков в этот праздник можно получить и более ценный презент: можно узнать свое будущее. Ночь с 18 на 19 декабря отличное время, чтобы загадывать желания и гадать на любовь.

"Телеграф" рассказывает о самых точных гаданиях на судьбу, суженого и любовь, которые можно проводить в день святого Николая Чудотворца.

Гадания на день Святого Николая

На замужество:

Для этого гадания понадобиться кольцо замужней женщины (мамы, бабушки, подруги), стакан воды и собственный волос. В кольцо продевали волос, и подвешивали его над водой в виде маятника. Потом нужно задать вопрос: "Когда я выйду замуж?", и смотреть как вращается кольцо: если кольцо ударится о край стакана, то в этом году свадьбы не будет, если кольцо крутится быстро, но не касается стакана, то скоро будет свадьба, если кольцо движется медленно, то, скорее всего, жизни будет несколько замужеств.

Гадание на ветку вишневого дерева. Нужно сорвать веточку с вишни и поставить ее в воду. Если она зацветет к весне, то быть свадьбе, если нет, то замужества придется еще подождать.

На судьбу:

Ночью нужно подойти к окну так, чтобы хорошо видеть луну. Взять зеркальце и направить на луну так, чтобы видеть ее отражение. После нужно долго смотреть в зеркальце, и вы заметите уже не одну, а несколько лун. Необходимо посчитать, сколько их вам померещилось – это число расскажет о том, насколько большой будет ваша будущая семья.

На суженого:

Перед сном нужно проговорить заговор: "Суженный-ряженный приди ко мне испить водицы". Тот кто приснится, и послан вам судьбой.

Перед тем, как ложится спать нужно подготовить 13 листочков, на которых написать мужские имена, и положить под подушку. Утром нужно достать наугад три любых листочка. Одно из этих имен и будет принадлежать будущему мужу.

Также, "Телеграф" рекомендует приготовить на день святого Николая традиционное печенье под названием "Николайчики".