"Приехал за длинной гривной?": крымнашист Баста собрал аншлаг в Харькове (видео)

Российский рэпер теперь собирается выступить в Киеве

После того как для российского рэпера Басты (наст. имя Василий Вакуленко) истек срок запрета на въезд в Украину, певец зачастил в нашу страну с гастролями.

Ранее было анонсировано, что рэп-исполнитель, который в сентябре 2017 года стал персоной нон грата из-за неоднократных выступлений в аннексированном Крыму, выступит в Харькове 17 декабря. Следующее музыкальное мероприятие состоится в воскресенье, 19 декабря, уже в Киеве.

Видео с концерта "крымнашиста" появились в сети. По ним можно понять, что немалая часть харьковчан и гостей города до сих пор еще не понимает, что в Украине сложилась очень сложная ситуация с российскими артистами на восьмом году войны с РФ.

О хоть какой-то дистанции или другой меры предосторожности от коронавируса никто и не думал.

Комментаторы возмущены подобным поведением украинцев на фоне возможной агрессии России в сторону украинских территорий.

Напомним, что в августе Баста дал концерт в Одессе. Несмотря на пандемию, присутствующие на концерте не соблюдали никаких карантинных норм — о социальной дистанции и защитных масках было забыто.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети возмущены концертом Василия Вакуленко в украинской столице. "Достали уже, все лезут и лезут в Украину", — пишут в сети.