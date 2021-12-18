Как нарядить елку, чтобы привлечь в дом деньги и удачу

Украшение елки всей семьей является самым приятным обрядом

Вечнозеленая красавица становится главной гостьей в доме на новогодние и рождественские праздники. Главный символ Нового года приносит в дом некую волшебную энергию, которой наполняются все взрослые и дети. Как украсить елку на Новый год Черного Водяного Тигра, чтобы привлечь в дом удачу, деньги и любовь, — рассказываем ниже.

Елочные игрушки для привлечения любви в 2022 году

Легко потеряться в море украшений, которые так привлекательно блестят на витринах магазинов каждый декабрь. Однако в год Тигра стоит избегать красного цвета, пишет dailyhoro.ru. Также идеально подойдут фигурки ангелочков, вырезанные снежинки из бумаги молочного или пудрово-розового цвета, бантики, колокольчики.

В 2022 году приветствуется экологичный стиль, поэтому по возможности, стоит наряжать елку украшениями из натуральных материалов и сделанными своими руками.

Игрушки, привлекающие финансовую удачу в 2022 году

Чтобы привлечь удачу в свой дом, не стоит вывешивать на зеленую красавицу деньги или купюры. Вместо этого под елку можно положить копилку с несколькими монетами, а уже в 2022 году постепенно наполнять ее.

Денег привлекают желтые и зеленые игрушки. Если у вас таких нет, в этом случае к стволу дерева можно прикрепить зеленую купюру. После праздников она станет настоящим денежным магнитом.

Украшения для привлечения удачи в год Водяного Тигра

Тигр не любит хаотичность и мишуру, поэтому старайтесь наряжать дерево упорядочено. Удачу в дом привлекают зеленые, голубые и серебристые оттенки. Не забываем об игрушке в форме самого тигра. Такие игрушки должны висеть на видном месте.

Напомним, что для встречи Нового года в нарядах запрещено использовать животные принты и натуральный мех. Это отпугнет зодиакального Тигра, который будет господствовать весь следующий год.