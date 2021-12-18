Рассекретили сразу четыре знаменитости: как прошел полуфинал шоу "Маска" (фото, видео)

В полуфинале загадочного шоу появился новый герой.

В субботу, 18 декабря, украинские телезрители снова собрались перед экранами своих телевизоров, включив телеканал "Украина", чтобы посмотреть новый выпуск самого загадочного шоу на телевидении — "Маска", которое в предыдущем выпуске покинула Горилла. Звездные детективы Настя Каменских/NK, Оля Полякова, Олег Винник, Михаил Хома/DZIDZIO и Андрей Данилко снова пытались угадать, какие знаменитости прячутся под необычными костюмами героев шоу.

Несменный ведущий шоу Владимир Остапчук уже традиционно появился в образе известной личности. В полуфинале телеведущий превратился в легендарного Фредди Меркьюри.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Как прошел полуфинал шоу "Маска"

Первым на сцене появился новый герой — японский Ниндзя, который исполнил песню "Чао, бамбино" группы Кар-мэн.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

В необычном костюме прятался руководитель юмористического коллектива "Дизель Студио" Егор Крутоголов.

Далее, за место в финале начали бороться шесть полуфиналистов. Героев разделили по парам, и после выступлений каждой из них, рассекречивали одного героя. Первой парой "игроков" стали уникальный Робот и романтичный Мухомор.

Первым выступил Робот. Герой исполнил песню певицы Kaoma — Lambada, закружив в танце звездных детективов и весь зал. Отметим, что танцевал даже Андрей Данилко.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Лирический Мухомор выступал сразу после Робота, исполнив песню Виктора Павлика — "Ти подобаєшся мені", признавшись в любви Оле Поляковой.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

После состоялось первое голосование на вылет, во время которого зрители решили рассекретить — Робота. Первым финалистом шоу "Маска" стал Мухомор.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Под маской технологического робота скрывалась — телеведущая и актриса Даша Трегубова.

Второй парой противников стали Белый Тигр и мечтательная Жирафа. Отметим, что DZIDZIO сразу начал защищать свою любимицу Жирафу, "заставляя" своих коллег проголосовать за нее в батле.

Первым выступать вышел Белый Тигр. Величественный герой выступал с песней группы Антитіла — "Там де ми є", окончательно запутав детективов кто же он.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

После на сцене появилась нежная Жирафа. Героиня вышла на сцену с песней Аллы Пугачевой — "Позови меня с собой", окончательно влюбив в себя Михаила Хому, который подарил ей старинное радио.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Во время второго голосования зрители определили второго финалиста, которой стала мечтательная Жирафа. По итогам голосования Белому Тигру пришлось снять маску.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

В образе грозного Тигра прятался украинский певец Сергей Бабкин.

И последними в "бою" сразились игривый Котик и эпатажный Скандал. Детективы были очень удивлены такому сочетанию, ведь эти герои как будто из разных миров. Стоит отметить, что Котик был в номинации три раза.

Фартовый Кот вышел на сцену первым, покорив зрителей песней Адриано Челентано — "Сюзанна". Оля Полякова настолько уверена, что под маской прячется Петя Черный, что готова съесть свой парик.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Эпатажный Скандал в очередной раз запутала звездных детективов своими подсказками. Однако Оля Полякова считает, что под маской прячется певица Марув. После исполнения песни Аллы Пугачевой — "Живи спокойно, Страна", Данилко засомневался в версии Поляковой.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

И в последнем голосовании в полуфинале стал известен третий финалист — эпатажный Скандал. А Котику пришлось признаваться, кто он.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Итого, в костюме маски игривого Кота, которому трижды удавалось избежать раскрытия, скрывался — Петя Черный, как и думала Оля Полякова.

Полный выпуск полуфинала шоу "Маска"

Напомним, что в прошлых выпусках звездные детективы и зрители раскрыли Баяна (Инна Белоконь), Грифона (Андрей Пятов), Фею (Лилия Ребрик), Совенка (Сергей Танчинец), Кажана (Остап Ступка), Шмеля (Степан Казанин) и Поросенка (Павел Зибров).