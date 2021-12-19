День Святого Николая: священник рассказал, что нужно сделать в этот день

В ПЦУ призывают помнить не только о материальных подарках, но и о духовных ценностях

Православные в Украине 19 декабря отмечают День святого Николая. Кем был святитель Николай, как следует провести этот день и какие подарки действительно важно дарить друг другу – об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал священник Православной Церкви Украины (ПЦУ) Михаил Омельян.

Кто такой святой Николай

Священник отмечает, что жизнь святого Николая была наполнена многочисленными духовными подвигами и добрыми деяниями. Родители святителя, которые верили в Бога, растили его в вере и любви к Господу.

"Будучи богатыми людьми, они не тянулись к роскоши и славе, а были весьма щедрыми. Святитель в этом подражал своим родителям. Он немало времени и усилий посвящал изучению многих наук. Когда в молодом возрасте он переселился в город Мир, из-за горячей любви к Богу он решает стать священником и посвятить свою жизнь служению Господу", — сообщил Михаил Омельян.

Так, святитель продолжал усердно заботиться о своих родителях. После их ухода в вечность Николай получил большое наследство, которое раздал бедным.

"Все добрые дела он делал тайно, а не на показ, — подчеркивает священник. — Николай сам искал людей, которым мог бы помочь, а не ждал, когда кто-то его об этом будет просить. Ведь искренне поддерживал каждого нуждающегося, старался всегда заботиться и быть рядом с теми, кто в этом так нуждается".

Именно таким, по словам Михаила Омельян, был святитель Николай Чудотворец, архиепископ Мир Ликийских, память которого чтят христиане в нашем народе и во многих странах мира.

"Святой величественно прославлен в Христовой Церкви, потому что для каждого из нас является достойным примером деятельной любви к ближнему и Господу", — добавил он.

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Какие подарки дарить на День святого Николая

Праздник в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца – один из самых любимых семейных праздников в Украине. Его с нетерпением ждут дети, ведь утром 19 декабря, в день чествования его памяти, они находят под подушкой подарки.

"Взрослые тоже охотно дарят друг другу подарки в этот день, ведь приятно следовать хорошему примеру и проявить внимание и заботу о ближнем. Итак, это день, когда стоит не только с благодарностью получать подарки, но и сосредоточить свое внимание на том, чтобы подготовить подарок ближнему, не обязательно материальный", — подчеркнул священник.

Что делать в День святого Николая

По словам Михаила Омельяна, в этот день можно прислушаться к советам Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Эпифания. Процитируем несколько из них:

"Не подарками едиными". Что в праздник Николая, что в любой другой день отношения между людьми, а тем более ваши отношения с собственным ребенком не должны строиться исключительно на материальных ценностях. Человек обозначен единством тела и души, а значит, нуждается и в материальных, и в духовных ценностях для гармоничного развития. Особенно тогда, когда речь идет о маленьком человеке, которого вы растите, воспитываете и наставляете. Не "откупайтесь" от ребенка дорогими подарками, но дарите ему тепло своей души: общайтесь, обнимайте и целуйте, учите добру и наставляйте на праведный путь. "Учите ребенка не только быть благодарным, но и дарить подарки самому". Одной из величайших христианских добродетелей является умение отдавать, не требуя ничего вместо этого. Делать добро не ради похвалы или благодарности, не ради какого-нибудь мгновенного или отсроченного вознаграждения, но от всего сердца и из любви. Учите ребенка этой любви и искренности, помогите ему подготовить подарки для родственников и своим примером покажите, какой может быть забота о своих ближних. "Объясните, что подарки бывают не только материальными". Любовь и забота в значительной степени выражаются не только и не столько в материальных ценностях, хотя они тоже бывают важными, но в поступках и заботе. Научите ребенка так же заботиться о других людях и помогать им, даря свою любовь и поддержку. Например, вы можете вместе придумать, как помочь одиноким старикам, разрядить их одиночество и поздравить их с праздником. "Бог любит того, кто жертвует с радостью (2 Кор. 9: 7)".

"Итак, поздравляя всех сегодня с праздником, желаю всем нам брать пример из праведной жизни этого христианского святого, благодарить Господа за дары, которыми Он всех нас так щедро благословляет. И конечно же наполняем наши души милосердием и даруем его тем, кто в этом нуждается", — подытожил священник Михаил Омельян.

Как писал "Телеграф", День святого Николая любят и почитают в нашей стране. В честь праздника в городах устраивают гуляния и ярмарки, где предлагаются разные вкусности. Самое популярное лакомство – это медовые пряники, которые часто называют "николайчиками". Они могут быть в форме дедушки в кожухе, ангела, звезды, божьей коровки, полумесяца, петушков или кузнечиков.