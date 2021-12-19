Мир глазами котиков: сеть покорил новый флешмоб с домашними питомцами (видео)

Многие готовы отдавать большие деньги за камеру, чтобы узнать, как проживает день их любимец

Если у вас есть кот, то вы наверняка хотя бы раз в жизни задумывали, как проходит его день в ваше отсутствие. Жизнь животных весьма и весьма отличается от человеческой, а все необычное всегда нас манило. Именно поэтому пользователи TikTok начали новый флешмоб с домашними питомцами — чтобы узнать, как же они проводят свои будни и выходные.

"Телеграф" решил поделиться самыми интересными наблюдениями из жизни котов.

Отметим, что очередной кошачий флешмоб весьма и весьма прост. Его главное требование — наличие нательной камеры у животного, которое отправляется проводить свой типичный день в квартире/доме/дворе и т.п.

С помощью таких видеокамер можно узнать, что ваш питомец не меньше вашего обожает ходить по опавшим листьям. И неудивительно, они ведь так прикольно шуршат!

Также флешмоб позволяет взглянуть на мир с высоты крыши — где часто прогуливаются отчаянные коты и кошки.

Веб-камера на котике окажется незаменимым источником информации, если вы берете своего питомца в ранее неизвестное ему место — он с удовольствием будет изучать местность (если не испугается, конечно).

Еще камера позволяет нам забраться на дерево вместе с домашним питомцем…

…поругаться с собакой без особых последствий…

…и даже пообщаться с другими котами.

Теперь человек можно представить, как котик знакомится с окружающим миром. Спойлер — во многом с помощью своего острого нюха.

Также флешмоб открыл нам прелесть одной из главных бьюти-процедур котиков — вылизывания лапок до полнейшей чистоты.

Наверняка это происходит каждый раз после того, как котэ в свое удовольствие поизучает различный мусор, который оказывается в поле его зрения.

А еще, как оказывается, коты — одни из самых главных почитателей растений на этой планете! Лишь взгляните, с какой любовью они трутся об эти горшки с зеленью. (О боже! А что, если растения тоже нужно гладить?!)

Если вы заинтересовались таким кошачьим флешмобом, то можно попробовать к нему присоединиться. Однако для начала придется раскошелиться на камеру для кота (она обойдется от 480 до 2000 гривен минимум), а также договориться со своим пушистиком о правах на съемку :)

Разница в ценах на камеры для кота

Или же можно просто посмотреть последнюю подборку котиков недели от "Телеграфа", ведь питомцы по-прежнему находят, чем нас удивить.