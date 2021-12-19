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Откуда взялась традиция на Святого Николая оставлять подарки под подушкой: простой ответ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Праздника Николая больше всего ждут дети Новость обновлена 19 декабря 2021, 11:17
Праздника Николая больше всего ждут дети

Традиция связана с давней легендой, по которой Николай помог бедным сестрам выйти замуж

В Украине 19 декабря отмечают День святого Николая, которого по праву называют Угодником и Чудотворцем. Этого праздника больше всего ждут дети, ведь издавна существует традиция вознаграждать вежливых детишек подарками, которые кладут под подушку, или в заранее подготовленные носки у камина.

"Телеграф" рассказывает с чем связана интересная традиция.

Кто такой Святой Николай?

Прежде всего стоит отметить, что Святой Николай — это реальный человек, живший примерно в 270-355 годах в Ликии Римской империи. Мужчина был христианином, который постоянно помогал людям. Он спасал от смерти оговоренных военачальников, неоднократно помогал беднякам и даже избавил родной город Миры от тяжелого голода. За свои добрые деяния Николая называли Чудотворцем и очень уважали.

Почему подарки на Николая кладут под подушку?

По одной из легенд, Святой Николай помог бедному мужчине выдать троих дочерей замуж за завидных женихов. Для этого Угодник каждой из них подбросил через окно мешок с золотом и таким образом помог девушкам обрести счастье в замужестве. Одна из версий говорит о том, что мешочек золота попал в носок, который сушился у костра, поэтому в западных странах Святой Николай раскладывает подарки детям в подготовленные заранее носки. А по другому преданию, мешочек золота упал около подушки одной из девушек, поэтому еще часть стран придерживается традиции класть подарки для детей именно под подушку.

Так или иначе, но с этим праздник в Украине связано много обычаев и традиций. В частности, украинцы поздравляют друг друга праздничными стихами и открытками.

Ранее Телеграф сообщал, какие еще церковные праздники будут отмечать в декабре 2021 года.

Теги:
#Традиции #Подарки #День Святого Николая #Свято
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