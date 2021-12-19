Гороскоп Таро на неделю: Девы искупаются в деньгах, а Водолеев ждет гармония и счастье

На этой неделе лучше не стоит злоупотреблять книгами, ТВ и алкоголем

Предпоследняя неделя декабря многим дастся нелегко, но в то же время откроет много возможностей для реализации как на профессиональном, так и любовном поприще.

"Телеграф" составил гороскоп по картам Таро, что ждет каждый знак Зодиака на неделе с 20 по 26 декабря.

Вот какие карты выпали

Овен — Король кубков

Не скупитесь на эмоции с близкими людьми и не беспокойтесь, желаемое уже близко. На этой неделе Вы можете повстречать влиятельного мужчину, который поможет в воплощении планов.

Телец — Пятерка мечей

В ближайшие несколько дней карты сулят Вам сложности, невзгоды и ссоры. Постарайтесь отложить важные дела и решения до лучшего времени, а также держать себя в руках и не делать ничего "назло" кому-нибудь.

Близнецы — перевернутая Шестерка жезлов

Пока Вам не удастся достичь намеченных планов, — успех отодвинется во времени, а то и может выпасть на долю другого. Также есть шанс, что дорогой Вам человек увлекся другим.

Рак — Рыцарь пентаклей

Надежность, стабильность, порядок и комфорт, — вот под каким лозунгом пройдут для Вас ближайшие дни. Действуйте взвешенно и не сомневайтесь в себе.

Лев — Колесница

На этой неделе Вам будет подвласны самоконтроль и дисциплина, благодаря чему удастся переступить через все трудности и воплотить желаемое в жизнь.

Дева — Четверка пентаклей

Это карта финансовой стабильности и способности крепко держаться за своё. На этой неделе с деньгами все должно быть неплохо, но постарайтесь не сильно давить инстинктом собственника на людей.

Весы — перевернутая Смерть

Вы зашли в тупик и будто бы замерли в жизни. Возможно, Вас удерживает что-то в прошлом, из-за чего сложно сдвинуться в будущее. Пока может быть тяжело, но потерпите, позже Вы обязательно со всем справитесь.

Скорпион — Семерка кубков

Эта карта говорит, что Вы погружены в свой собственный иллюзорный мир и сами не уверены, чего хотите, из-за чего Ваши действия приносят какие-то плоды, но ничего стоящего. Сосредоточьтесь на себе и постарайтесь не злоупотреблять спиртным, телевидением, литературой, и т.д.

Стрелец — перевернутая Девятка мечей

Возможно, в последнее время Вам было тяжело, но карта советует запастись терпением, поскольку в ближайшем будущем все обязательно наладится к лучшему.

Козерог — перевернутая Королева кубков

Эта карта показывает, что Вас ждет эмоциональная нестабильность, которая может вылиться в тревоги, дурные сны и злоупотребление алкоголем. Постарайтесь полагаться на разум, а не чувства, и будет проще.

Водолей — Влюбленные

Вас ждет гармония как в эмоциональном, так и интеллектуальном уровнях, благодаря чему Вы сможете сделать правильный выбор к счастью.

Рыбы — перевернутая Императрица

Эта неделя для Вас выдастся непростой, придет некий застой, который могут сопровождать ревность, гнев, жадность и даже депрессия. Особые трудности карта пророчит личной жизни.

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