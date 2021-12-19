Укр

Как загадать желание в Новый год Тигра, чтобы оно сбылось

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
77
Новый год — это волшебный праздник Новость обновлена 19 декабря 2021, 16:49
Новый год — это волшебный праздник

С этими советами задуманное осуществится как можно быстрее

Людям свойственно мечтать и с нетерпением ждать исполнения мечт, но задуманное осуществляется не всегда. В этом виноваты неправильная формулировка и недостаток веры. А ведь каждый человек в своей жизни о чем-то мечтает и чего-то очень желает, и расстраивается, если что-то идет не так, как хотелось бы.

Как загадывать желания на Новый год-2022

Популярный блогер Натали Кисель в Инстаграме поделилась несколькими действенными способами:

  1. Под бой курантов нужно быстренько написать желания на бумаге. Подожгите ее, остатки пепла киньте в бокал с шампанским или любым другим напитком, который пьёте. После выпиваете все до дна. Не забудьте перед этим "чокнуться" с родными и пожелать всем счастья в Новом году.
  2. Напишите письмо с пожеланиями и положите письмо под елкой — пусть оно хранится там хотя бы неделю после Новогодней ночи, ну а вы не забывайте повторять своё желание внутри себя каждый день.
  3. Создайте карту желаний на 2022 год. Напишите списки мечт, планов, дополните все вырезками, фотографиями, блёстками, рисунками. Пока создаёте ее — представляйте, что уже получили желаемое.
  4. Нарядите елку в лесу! Лучше сделать это с близкими. Да, звучит странно, но можно взять в лес несколько игрушек, мишуры, дождик. Выбрать небольшую елочку и повесить все это на ней. Водя вокруг неё хоровод, загадать желание с закрытыми глазами.
  5. Возьмите 12 листочков бумаги. На каждом напишите одно желание. Утром 1 января не глядя вытащите один листочек и прочитайте желание из него. Именно оно — точно сбудется в Новом году.

Как правильно формулировать желание

Психолог Елена Пономарева рассказала о самых главных правилах:

  1. Желание должно касаться лично вас (нельзя загадывать для других).
  2. Формулируйте желание как будто оно уже сбылось, как будто вы уже имеете это (в настоящем времени).
  3. Желание должно быть экологичным — не причинять вред другим людям.
  4. Пишите желание в положительной формулировке — без частицы "не".
  5. Желание должно быть конкретным и измеримым.
  6. Ощущайте, прочувствуйте как вам нравится обладать этим, насладитесь этим состоянием.
  7. Завершите свой список обязательно фразой: "Все мои желания сбываются самым наилучшим образом для меня и всей Вселенной".

Не менее важным для удачи в новом 2022-м году будет правильно украсить зеленую красавицу. О том, какие игрушки стоит повесить на новогоднюю елку, чтобы задобрить зодиакального Тигра — читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#Новый год #Ритуалы #Загадывание желаний
Алексей Данилов
Украина
Впервые в истории: Данилов анонсировал беспрецедентные меры в случае нападения России
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Алексей Данилов
Впервые в истории: Данилов анонсировал беспрецедентные меры в случае нападения России
Дата публикации
Категория
1000 гривен
Раздача "тысячи Зеленского" официально стартовала: как получить деньги и куда их потратить
Дата публикации
Категория
Кристине Ламбрехт хочет усилить персональные санкции относительно Владимира Путина
Путин должен почувствовать последствия: в Германии жестко оценили агрессию против Украины
Дата публикации
Категория
О праздновании Рождества по григорианскому календарю рассказал Епифаний
Украинцы могут окончательно перейти на католическое Рождество: в ПЦУ назвали сроки
Дата публикации
Категория
У звезд бывают весьма необычные просьбы в райдерах
Сортировка M&M’s по цвету и нога хамона: что необычного украинские звёзды требуют в своих райдерах