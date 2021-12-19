Как загадать желание в Новый год Тигра, чтобы оно сбылось

С этими советами задуманное осуществится как можно быстрее

Людям свойственно мечтать и с нетерпением ждать исполнения мечт, но задуманное осуществляется не всегда. В этом виноваты неправильная формулировка и недостаток веры. А ведь каждый человек в своей жизни о чем-то мечтает и чего-то очень желает, и расстраивается, если что-то идет не так, как хотелось бы.

Как загадывать желания на Новый год-2022

Популярный блогер Натали Кисель в Инстаграме поделилась несколькими действенными способами:

Под бой курантов нужно быстренько написать желания на бумаге. Подожгите ее, остатки пепла киньте в бокал с шампанским или любым другим напитком, который пьёте. После выпиваете все до дна. Не забудьте перед этим "чокнуться" с родными и пожелать всем счастья в Новом году. Напишите письмо с пожеланиями и положите письмо под елкой — пусть оно хранится там хотя бы неделю после Новогодней ночи, ну а вы не забывайте повторять своё желание внутри себя каждый день. Создайте карту желаний на 2022 год. Напишите списки мечт, планов, дополните все вырезками, фотографиями, блёстками, рисунками. Пока создаёте ее — представляйте, что уже получили желаемое. Нарядите елку в лесу! Лучше сделать это с близкими. Да, звучит странно, но можно взять в лес несколько игрушек, мишуры, дождик. Выбрать небольшую елочку и повесить все это на ней. Водя вокруг неё хоровод, загадать желание с закрытыми глазами. Возьмите 12 листочков бумаги. На каждом напишите одно желание. Утром 1 января не глядя вытащите один листочек и прочитайте желание из него. Именно оно — точно сбудется в Новом году.

Как правильно формулировать желание

Психолог Елена Пономарева рассказала о самых главных правилах:

Желание должно касаться лично вас (нельзя загадывать для других). Формулируйте желание как будто оно уже сбылось, как будто вы уже имеете это (в настоящем времени). Желание должно быть экологичным — не причинять вред другим людям. Пишите желание в положительной формулировке — без частицы "не". Желание должно быть конкретным и измеримым. Ощущайте, прочувствуйте как вам нравится обладать этим, насладитесь этим состоянием. Завершите свой список обязательно фразой: "Все мои желания сбываются самым наилучшим образом для меня и всей Вселенной".

Не менее важным для удачи в новом 2022-м году будет правильно украсить зеленую красавицу. О том, какие игрушки стоит повесить на новогоднюю елку, чтобы задобрить зодиакального Тигра — читайте в материале "Телеграфа".