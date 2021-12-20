Зимнее солнцестояние 2021: дата, запреты и важные ритуалы

В 2021 году день зимнего солнцестояния приходится на зеркальную дату

Уже через пару суток Земля встретит очередной день зимнего солнцестояния. Дата, когда ночь является самой длинной за все холодное время года, приходится на 21 декабря.

Согласно информации издания "Marie Claire", этот день следует провести как следует, ведь он имеет свои традиции, передает "Телеграф".

Немного конкретики

21.12.2021 — последняя зеркальная дата уходящего года. Именно на эти сутки приходятся самый короткий день и самая длинная ночь холодного времени года. Отметим, что эта дата постоянно смещается и может прийтись на любой день с 20 по 22 декабря.

Среди древних славян зимнее солнцестояние было в глубоком почете, ведь они считали, что в эти сутки между миром живых и миром мертвых открывается специальный мост.

Не зря древние кельты и другие германские народы с давних пор отмечали в эту ночь один из шабашей — Йоль. Этот праздник называли "серединой зимы".

Традиции дня солнцестояния

Считается, что 21 декабря ноосфера особенно чувствительна к пожеланиям и предпочтениям людей. Поэтому внимательно следите, что вы делаете, думаете и как выглядите.

Лучше всего в день солнцестояния:

загадать хорошее желание, чтобы оно смогло таки исполниться;

удерживаться от того, чтобы желать другим зла (чтобы оно не вернулось в большем объеме);

не заниматься слишком активными или невероятно важными делами;

не оставаться надолго одному, но и не забредать в шумные компании;

украсить к Новому году и Рождеству елку, а также дом;

провести ритуал очищения — попросту принять расслабляющую ванну с аромамаслами и морской солью (лучше всего при свечах).

Что следует знать про Йоль?

В день зимнего солнцестояния Йоль начинается, чтобы длиться еще на протяжении 13 ночей. Считалось, что утро после самой длинной ночи в году является символом возрождение. Поэтому рассвет обычно встречали всей большой семьей.

Жилье кельты зачастую украшали с помощью еловых веток и венков. При этом из Йоля в Рождество "перекочевали" традиционные красный и зеленый цвета.

Обычно у этому дню следует раздать все долги, хорошенько прибраться в квартире и иметь хороший запас еды — чтобы работать поменьше во все остальные 13 дней.

В Йоль нужно стараться держать негативные эмоции под контролем, чтобы не разгневать богов, которые, согласно поверьям, планируют весь следующий год в этот праздник.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, чего ни в коем случае не стоит делать в День Святого Николая. Также мы писали, откуда взялась традиция прятать подарки под подушки.