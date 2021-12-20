День зимнего солнцестояния 21 декабря принесет успех в делах трем знакам Зодиака

День зимнего солнцестояния наделен сильной энергетикой, способной менять жизни людей.

Уже завтра, 21 декабря наступит День зимнего солнцестояния, когда на землю опускается самая длинная ночь в году. У древних славян этот день был в большом почете, поскольку они считали, что именно в это время открывается портал между миром живых и миром мертвых. А древние кельты отмечали в эту ночь свой шабаш — Йоль. День зимнего солнцестояния обладает мощной энергетикой и может принести в жизнь люде й серьезные перемены. Астрологи называют два знака Зодиака, которых в этот день ждет большая удача и успех.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Весы

Весы в день зимнего солнцестояния смогут не просто закрепить свои успехи, но и значительно вырваться вперед. Небесные светила обещают представителям знака удачу во всех делах. Весы здорово проявят себя не только на работе и в бизнесе, но и на любовном поприще. Труды Весов и все их вложенные силы будут вознаграждены сполна. Главное не полагайтесь только лишь на удачу, прилагайте усилия, старайтесь замечать шансы, которые предоставляет вам судьба — и денежный, карьерный и личный успех вам гарантирован.

Скорпион

Скорпионам день зимнего солнцестояния принесет то, чего они так долго ждали, а именно романтическое знакомство. Звезды наделят вас завтра сильнейшим даром красноречия, и в общении с людьми вам попросту не будет равным. Это поможет вам не только встретить предмет романтических воздыханий, но также завести новых друзей и даже продвинуться по карьерной лестнице.

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