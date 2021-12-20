Католическое Рождество 2021: когда празднуем и что строго запрещено делать в этот день

Католики считают Рождество самым важным праздником в году

Католическое Рождество Христово каждый год отмечают 21 декабря. В 2021 году праздник попадает на субботу, в связи с чем, украинцы получат дополнительный выходной в понедельник, 27 декабря.

Как празднуют православные и католики

Православные отмечают Рождество Христово 7 января, а католики – 25 декабря. Даты отличаются из-за того, что у христиан западного и восточного обрядов разное летоисчесление.

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Также Рождество является самым важным праздником в году для католиков, тогда как для православных такой праздник Пасха.

Готовятся к празднику православные и католики похожим образом – больше месяца до праздника длится Рождественский пост, когда люди готовятся и физически, и духовно.

Католическое Рождество: традиции

Рождество начинают отмечать после появления на небе первой звезды 24 декабря. На столе должно быть 12 исключительно постных блюд. Такое количество блюд обусловлено количеством апостолов. Перед началом праздничного ужина каждый член семьи должен прочесть отрывок из Евангелие и помолиться.

Ужин заканчивается тем, что все, кто был за столом передают друг другу рождественский хлеб, отламывают кусочек и загадывают желание. 25 декабря пост заканчивается и на праздничный стол можно подавать мясные блюда.

Также 25 декабря католики кладут под елку подарки. Дети в этот день ходят в костюмах к соседям и поют колядки, за что получают конфеты и деньги.

Как принято молиться в Рождество

Во время окончания обряда отламывания рождественского хлеба все, кто находится за праздничным столом вместе читают молитву "Отче наш".

После праздничного ужина начинают прославлять родившегося младенца Иисуса:

Поспешают к Вифлеему пастушки, песней Бога прославляя от души:

Слава в вышних Богу, слава в вышних Богу, на земле людям мир!

В тесных яслях Господа они нашли и Младенцу поклонились до земли.

Слава в вышних Богу, слава в вышних Богу, на земле людям мир!

Мать Святая бережет Его покой, Ангелы на страже в этот час ночной.

Слава в вышних Богу, слава в вышних Богу, на земле людям мир!

Пастухи Христа в Младенце узнают и сердца ему на веки отдают.

Слава в вышних Богу, слава в вышних Богу, на земле людям мир!

Мы, собравшись на святое торжество, будем в наших песнях славить Рождество.

Слава в вышних Богу, слава в вышних Богу, на земле людям мир!

Чего нельзя делать в католическое Рождество

С празднованием католического Рождества связаны множество запретов. При этом, даже если вы не исповедуете католицизм, стоит соблюдать эти правила.

25 декабря запрещается:

надевать старую одежду;

заниматься уборкой в доме или рукоделием;

выполнять тяжелую физическую работу;

ссориться с близкими и грубо выражаться в чей-либо адрес;

отказывать в помощи людям, которые просят об этом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы начнут массово праздновать Рождество 25 декабря.