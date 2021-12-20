Девушка Тимати показала стройную фигуру на отдыхе в Дубае

Саша Дони часто публикует фото, на которых на ней минимум одежды

Модель Саша Дони (настоящее имя Александра Донец), которая недавно показала головокружительный шпагат, опубликовала фото, на котором демонстрирует фигуру.

Снимок появился на странице девушки в Instagram.

Девушка указала геолокацию, согласно которой фото сделано в Дубае. Подписчики засыпали пост комментариями, в которых делают комплименты фигуре Саши Дони.

Среди подписчиков были и те, кто отметил, что внешне девушка очень красива, но ей не хватает эмоций. В комментариях отмечали, что у нее худые ноги, а талия широкая.

Ранее появлялась информация, что девушку связывают романтические отношения с российским репером Тимати. Сейчас в комментариях пишут, что роман закончился.

Отметим, Саша Дони постоянно постит у себя в Instagram довольно откровенные фото, на которых на ней минимум одежды и хорошо видно фигуру. Кроме того, в ее профиле нет ни одного фото, на котором она была бы не одна. В течение последних трех дней Саша Дони публикует снимки из Дубая, что понятно из указанных в публикациях геолокациях.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская модель Саша Дони часто демонстрирует растяжку, публикуя фото в шпагате.