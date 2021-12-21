Названы самые модные растения 2022 для дома и офиса (фото)

В перечень попали не только цветущая зелень, а и настоящие "деревья" по три метра в высоту.

Мода в мире касается не только одежды или обуви, но и растений. Если часть людей выбирает домашнюю зелень по степени ее "неубиваемости", то для многих вопрос трендовости растений также важен.

"Архитектурный дайджест" опубликовал ТОП модной зелени на 2022 год.

Фикус

Фикус треугольный просто выращивать в горшке

По мере того, как люди будут возвращаться в офисы, возникнет новый тренд на большие растения. Одним из них может стать фикус. Есть разные его виды, которые отличаются неприхотливостью к условиям. Например, фикус Одри, которые любит яркий прямой свет солнца и регулярный полив. В горшках он вырастает до трех метров. Если для вас такое растение слишком большое, стоит обратить внимание на фикус треугольный. Его так назвали из-за специфической формы листьев. Его высота редко превышает метр.

Орхидея

Орхидеи "как в джунглях"

Популярность растения не спадает, но приобретает новые формы. Их рекомендуют подвешивать и комбинировать с вьющимися растениями, чтобы сымитировать эффект джунглей. Это нужно учесть при поливе, который для этого растения происходит особым образом.

Рафидофора Четырехсемянная

Рафидофору можно поставить и на пол, и на подоконник

Непривычное название скрывает растение, похожее на монстеру. Это вечнозеленая лиана родом из Индии. Оно компактнее монстеры и больше подходит для небольших квартир.

Папоротники

Австралийский древовидный папоротник

Несмотря на сложности с выращиванием и любовь к сильной влажности, папоротники могут стать одним из популярных растений 2022 года. Интересной изюминкой интерьера может стать Циатея Купера или австралийский древовидный папоротник, одновременно похожий и на обычное растение, и на пальму.

Мирная лилия

Этот цветок еще называют "женское счастье"

Мирная лилия, также известная как спатифилум — тепло и влаголюбивое растение. Несмотря на то, что уход за ней сложен для новичка, популярность растет.

Ранее "Телеграф" писал, что часть обычных комнатных растений могут принести вред, если ставить их в спальне.