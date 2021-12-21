Зимнее солнцестояние: как загадать желание в магическую ночь, чтобы оно сбылось

Астропсихолог рассказала, почему в День зимнего солнцестояния нужно подумать о будущем

День зимнего солнцестояния, припадающий на 21 декабря 2021 года, заряжен мощной энергетикой. На землю опустится самая длинная ночь в году, и именно в это время есть шанс загадать заветное желание. Как передает "Телеграф", об этом говорит астропсихолог Елена Осипенко.

Так, в ночь со вторника на среду можете смело задумываться о мечтах и планах.

"Если у вас есть заветное желание, то загадайте его в магическую ночь с 21 на 22 декабря. Энергия солнцестояния обязательно поможет вам исполнить задуманное", — рассказала Осипенко.

Также астропсихолог отметила, что период с 22 по 25 декабря является удачным временем для того, чтобы продумывать планы на будущее.

День зимнего солнцестояния, как верили древние, был переходом от старого к новому. В астрологии 21 декабря считается определенным Новым годом. В этот день старое солнце "умирает", а новое – начинает свой цикл.

В этот период можно подводить итоги года. А чтобы опустить все плохое, то попробуйте провести такой ритуал: выпишите на листок все произошедшие в 2021 году неудачи, а потом сожгите бумагу. Так вы символически избавитесь от старого и ненужного.

Как писал "Телеграф", День зимнего солнцестояния был важным праздником наших предков и глубоко почитался ими. Считается, что необычная дата предвещает серьезные перемены в жизни. По словам астрологов, в этот день особенная удача и успех ждет двух определенных знаков Зодиака.